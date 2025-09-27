Avec l’automne qui s’installe et la nuit qui tombe plus rapidement, la protection du domicile devient un sujet central. Profitant des French Days, Verisure met en avant une offre exclusive sur son système d’alarme connectée, assorti d’un service de télésurveillance pour assurer une sécurité continue.
Avec l’automne déjà bien installé, les journées raccourcissent et l’obscurité gagne du terrain plus tôt dans la soirée. Une période souvent propice aux intrusions, où renforcer la sécurité de son logement devient une précaution essentielle.
Pour les French Days, Verisure propose une offre avantageuse : l’installation professionnelle est facturée à -50 %, accompagnée d’un système d’alarme connecté de dernière génération et d’une télésurveillance en continu, afin de passer la saison l’esprit serein.
Pourquoi choisir Verisure pour protéger sa maison ?
- Surveillance 24h/24 avec intervention
- Installation pro et matériel moderne
- Application mobile pour piloter à distance
Une solution connectée pour protéger son foyer durant les French Days
Conçue pour combiner simplicité d’usage et efficacité, l’alarme connectée Verisure permet de sécuriser son logement sans complexité. Disponible dès 34,90 € TTC par mois, elle inclut la télésurveillance continue, l’entretien du matériel ainsi qu’une gestion immédiate des alertes. En cas d’intrusion avérée, l’intervention des forces de l’ordre ou des secours peut être déclenchée sans délai, garantissant un suivi bien plus complet qu’une alarme classique.
L’offre French Days s’accompagne d’un pack complet : centrale d’alarme, détecteurs de mouvements avec capture d’images, capteurs d’ouverture, lecteur de badges et trois badges intelligents pour renforcer la sécurité des accès principaux. L’application mobile My Verisure complète le dispositif en donnant la possibilité de piloter le système à distance, d’accéder à l’historique ou de consulter les images en temps réel. Une fonctionnalité rassurante, surtout lors des absences prolongées ou des déplacements réguliers.
À l’occasion des French Days, Verisure propose une réduction exceptionnelle sur l’installation de son alarme connectée. Le prix est ramené à 299 € HT au lieu de 499 € HT, soit 200 € HT de remise immédiate pour toute souscription effectuée dans la semaine. Cette baisse de 50 % rend l’accès à une solution de sécurité haut de gamme beaucoup plus abordable.
Dans un contexte de rentrée marqué par des journées plus courtes et des nuits qui s’installent rapidement, cette offre arrive au bon moment. Elle permet de renforcer la protection de son domicile avant l’hiver, avec un équipement complet et une surveillance active 24h/24, pour profiter des prochains mois en toute sérénité.
