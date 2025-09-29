Le Xiaomi 15T Pro ne fait aucun compromis en matière de design et de finitions. Fidèle à la réputation de la marque, il arbore un châssis fin et élégant, disponible en plusieurs coloris sobres et modernes, qui lui confèrent un aspect premium digne des plus grandes références du marché. L’écran AMOLED de 6,8 pouces s’impose comme l’un de ses atouts majeurs : fluidité de l’affichage, taux de rafraîchissement élevé (jusqu’à 144 Hz) et luminosité renforcée… Tout est pensé ici pour offrir une expérience visuelle immersive.

Pour animer son nouveau smartphone, Xiaomi a opté pour un processeur Mediatek Dimensity 9400+, épaulé par 12 Go de RAM (et 512 Go de stockage par défaut). Résultat : aucune latence, même lors des sessions multitâches intensives, du jeu vidéo en ligne ou du visionnage de contenus en très haute définition. La compatibilité 5G est bien sûr au rendez-vous, permettant de tirer pleinement parti du réseau de SFR.