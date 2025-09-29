Le constructeur chinois Xiaomi et l’opérateur SFR unissent leurs forces en cette rentrée pour une offre qui devrait séduire les amateurs de smartphones haut de gamme sans pour autant faire exploser leur budget.
À l’occasion de ce partenariat, il est désormais possible d’acquérir le tout nouveau Xiaomi 15T Pro pour seulement 49€ à l’achat, puis 8€/mois pendant 24 mois, tout en bénéficiant de l’offre de remboursement de 80€ mise en place par l’opérateur. Une proposition conditionnée par la souscription à un forfait SFR 350 Go, l’un des plus complets et généreux du marché, et par le paiement en 24 fois sans frais. Une équation qui permet d’accéder à un smartphone premium et à un abonnement mobile de très haut niveau, le tout à un tarif compétitif.
Un design haut de gamme et une puissance au rendez-vous
Le Xiaomi 15T Pro ne fait aucun compromis en matière de design et de finitions. Fidèle à la réputation de la marque, il arbore un châssis fin et élégant, disponible en plusieurs coloris sobres et modernes, qui lui confèrent un aspect premium digne des plus grandes références du marché. L’écran AMOLED de 6,8 pouces s’impose comme l’un de ses atouts majeurs : fluidité de l’affichage, taux de rafraîchissement élevé (jusqu’à 144 Hz) et luminosité renforcée… Tout est pensé ici pour offrir une expérience visuelle immersive.
Pour animer son nouveau smartphone, Xiaomi a opté pour un processeur Mediatek Dimensity 9400+, épaulé par 12 Go de RAM (et 512 Go de stockage par défaut). Résultat : aucune latence, même lors des sessions multitâches intensives, du jeu vidéo en ligne ou du visionnage de contenus en très haute définition. La compatibilité 5G est bien sûr au rendez-vous, permettant de tirer pleinement parti du réseau de SFR.
Côté autonomie, le Xiaomi 15T Pro bénéficie d’une batterie de grande capacité (5500 mAh) et de la technologie HyperCharge de Xiaomi, qui permet de regagner plusieurs heures d’utilisation en quelques minutes de charge. Une batterie rechargeable à 90W en filaire, et 50W sans fil. Un argument de poids pour les utilisateurs les plus connectés.
La photo et la vidéo au cœur de l’expérience Xiaomi 15T Pro
Depuis plusieurs années, Xiaomi se démarque par la qualité photographique de ses smartphones, et le 15T Pro s’inscrit parfaitement dans cette logique. On retrouve ici un téléobjectif périscopique 5x (f/3.0), de plus grande taille et offrant un grossissement plus important, tout en conservant une résolution de 50 mégapixels.
Le reste de la configuration photo est composé d'un grand-angle de 50 mégapixels (f/1.6) et d'un ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2.2). Les selfies et autres appels vidéo seront quant à eux pris en charge par une caméra frontale de 32 mégapixels.
Les passionnés de photo apprécieront les multiples modes de prise de vue intégrés : mode nuit amélioré, portrait avec effet bokeh naturel, ou encore mode pro pour un contrôle total des réglages. L’intelligence artificielle optimise automatiquement les couleurs, la netteté et l’exposition pour des résultats dignes d’un appareil professionnel, et le tout est une nouvelle fois chapeauté par le spécialiste en matière de photographie : Leica.
En vidéo, le smartphone n’est pas en reste, avec la possibilité de filmer en 4K et en 120fps, une stabilisation avancée et des options de ralenti spectaculaires. De quoi séduire les créateurs de contenu et les amateurs de réseaux sociaux qui cherchent un outil polyvalent et performant. Enfin, précisons que le Xiaomi 15T Pro va bénéficier de 5 ans de mises à jour assurées en ce qui concerne l’OS et 6 ans pour ce qui est des mises à jour de sécurité.
Le forfait SFR 350 Go : un allié taillé pour la 5G
Pour profiter pleinement de la puissance du Xiaomi 15T Pro, SFR propose un forfait 350 Go pensé pour les usages intensifs. Ce volume de données pour le moins colossal permet de naviguer sur Internet, streamer films et séries en haute définition, ou encore jouer en ligne sans jamais (ou presque) craindre de dépasser son enveloppe data.
Évidemment compatible avec le réseau 5G de SFR, reconnu pour sa couverture nationale et sa qualité de débit, ce forfait garantit des téléchargements ultra-rapides et une réactivité maximale. Les abonnés bénéficient également des appels, SMS et MMS illimités en France, ainsi que d’une généreuse enveloppe de data utilisable en Europe et dans les DOM.
Ce forfait premium se veut résolument tourné vers les besoins actuels : travail à distance, divertissement mobile, streaming vidéo et audio, partage de connexion pour ordinateurs et tablettes... Associé au nouveau smartphone Xiaomi 15T Pro, il constitue une combinaison idéale pour ceux qui souhaitent rester connectés en toutes circonstances.
Une offre Xiaomi x SFR à ne pas manquer
En réunissant leurs forces, Xiaomi et SFR frappent un grand coup avec une offre qui conjugue puissance, connectivité et accessibilité. Pour seulement 49€ à l’achat, puis 8€/mois pendant 24 mois, sans oublier l’ODR de 80€ valable jusqu’au 13 octobre pour tout achat d’un mobile avec un forfait SFR, il est possible de s’équiper du tout dernier Xiaomi 15T Pro, un smartphone de type “milieu de gamme avancée” qui rivalise avec les meilleurs du marché.
À cette équation s’ajoute le forfait 350 Go de SFR, l’un des plus complets disponibles aujourd’hui, garantissant une expérience 5G optimale et une liberté d’utilisation (presque) illimitée.
Avec ce partenariat, Xiaomi confirme son ambition de démocratiser le haut de gamme, tandis que SFR met en avant la puissance de son réseau et la pertinence de ses offres. Une opportunité en or pour tous ceux qui recherchent un smartphone premium à prix contenu, sans sacrifier ni la performance, ni le confort d’usage.