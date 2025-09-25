Avec l’automne qui s’installe et les nuits qui tombent plus tôt, la sécurité de la maison redevient une priorité. Verisure en profite pour lancer une offre spéciale sur son alarme connectée avec télésurveillance incluse.
Avec l’arrivée de l’automne, les journées se font plus courtes et les soirées plongent rapidement dans la pénombre. C’est justement durant cette période que les tentatives d’effraction tendent à augmenter, d’où l’importance de sécuriser efficacement son domicile.
À l’occasion des French Days, Verisure met en avant une offre attractive : l’installation professionnelle est proposée à moitié prix, avec un système d’alarme connecté dernière génération et une télésurveillance active 24h/24 pour traverser la saison en toute tranquillité.
Pourquoi choisir Verisure pour protéger sa maison ?
- Surveillance 24h/24 avec intervention
- Installation pro et matériel moderne
- Application mobile pour piloter à distance
Une solution connectée pour sécuriser son logement pendant les French Days
Pensée pour être à la fois performante et simple à utiliser, l’alarme connectée Verisure s’adresse à celles et ceux qui veulent protéger leur foyer sans contraintes. Accessible dès 34,90 € TTC par mois, elle inclut la télésurveillance 24h/24, la maintenance du matériel et la prise en charge immédiate des alertes. En cas d’effraction confirmée, les forces de l’ordre ou les secours peuvent être dépêchés sur place, offrant un niveau de protection que ne garantit pas une alarme traditionnelle.
L’offre mise en avant pendant les French Days comprend une centrale, des détecteurs de mouvements avec prise d’images, des capteurs d’ouverture, un lecteur de badges ainsi que trois badges intelligents pour sécuriser les accès principaux du logement. En complément, l’application My Verisure permet de contrôler le système à distance : activer ou désactiver l’alarme, consulter l’historique ou encore vérifier les images en temps réel, un atout rassurant en cas de déplacements ou d’absence prolongée.
En marge des French Days, Verisure met en avant une remise de taille sur son installation professionnelle. Le tarif passe ainsi à 299 € HT au lieu de 499 € HT, soit une économie immédiate de 200 € HT pour toute souscription réalisée dans les 7 jours. Une réduction de 50 % qui permet d’accéder plus facilement à une solution de sécurité habituellement classée dans le haut de gamme.
À l’heure où la rentrée bat son plein et que les soirées s’assombrissent plus tôt, cette offre tombe à point nommé. Elle offre l’opportunité de préparer la saison froide avec un dispositif complet, associé à une surveillance continue, pour aborder les prochains mois l’esprit tranquille.
