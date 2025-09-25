Pensée pour être à la fois performante et simple à utiliser, l’alarme connectée Verisure s’adresse à celles et ceux qui veulent protéger leur foyer sans contraintes. Accessible dès 34,90 € TTC par mois, elle inclut la télésurveillance 24h/24, la maintenance du matériel et la prise en charge immédiate des alertes. En cas d’effraction confirmée, les forces de l’ordre ou les secours peuvent être dépêchés sur place, offrant un niveau de protection que ne garantit pas une alarme traditionnelle.

L’offre mise en avant pendant les French Days comprend une centrale, des détecteurs de mouvements avec prise d’images, des capteurs d’ouverture, un lecteur de badges ainsi que trois badges intelligents pour sécuriser les accès principaux du logement. En complément, l’application My Verisure permet de contrôler le système à distance : activer ou désactiver l’alarme, consulter l’historique ou encore vérifier les images en temps réel, un atout rassurant en cas de déplacements ou d’absence prolongée.