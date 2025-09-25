Passer sur Windows 11 Pro, c’est profiter d’une interface modernisée et pensée pour la productivité. Le menu Démarrer, la gestion des fenêtres ou encore l’intégration des widgets apportent un confort d’utilisation qui séduit aussi bien les professionnels que les particuliers. Notre comparatif des meilleures versions de Windows revient d’ailleurs en détail sur ces nouveautés et les avantages de la version Pro.

La sécurité est un autre atout majeur. BitLocker permet de chiffrer votre disque dur pour protéger vos données sensibles, tandis que Windows Sandbox offre un environnement isolé pour tester des applications sans risque. Des fonctionnalités qui séduisent particulièrement ceux qui utilisent leur PC à la fois pour le travail et les loisirs.