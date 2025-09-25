Envie de donner un coup de jeune à votre PC sans vider votre portefeuille ? StackSocial propose en ce moment Windows 11 Pro à seulement 8,49 € avec un code promo exclusif. Une occasion idéale d’anticiper la fin de Windows 10 et de passer à l’OS dernière génération au meilleur prix.
Vous cherchez une licence Windows à prix mini ? StackSocial casse les prix en ce moment avec une offre exclusive sur Windows 11 Pro, qui tombe à seulement 8,49 € grâce au code promo UPGRADE. Une occasion rare de mettre à jour votre machine sans exploser votre budget.
Pourquoi choisir Windows 11 Pro ?
- Licence officielle à prix réduit
- Compatible avec la plupart des PC actuels
- Accès aux fonctionnalités pro (sécurité, BitLocker, bureau à distance)
Windows 11 Pro : un OS complet pour travailler et jouer sereinement
Passer sur Windows 11 Pro, c’est profiter d’une interface modernisée et pensée pour la productivité. Le menu Démarrer, la gestion des fenêtres ou encore l’intégration des widgets apportent un confort d’utilisation qui séduit aussi bien les professionnels que les particuliers. Notre comparatif des meilleures versions de Windows revient d’ailleurs en détail sur ces nouveautés et les avantages de la version Pro.
La sécurité est un autre atout majeur. BitLocker permet de chiffrer votre disque dur pour protéger vos données sensibles, tandis que Windows Sandbox offre un environnement isolé pour tester des applications sans risque. Des fonctionnalités qui séduisent particulièrement ceux qui utilisent leur PC à la fois pour le travail et les loisirs.
Une date fatidique : la fin du support de Windows 10
Microsoft met un terme au support officiel de Windows 10 le 14 octobre 2025. ￼ Après cette date, votre système ne recevra plus de mises à jour de sécurité, ni de correctifs, ni d’assistance technique. Rester sous Windows 10 exposera donc les machines à des vulnérabilités non corrigées, ce qui devient particulièrement risqué à l’ère des cyberattaques ciblées. ￼
C’est précisément pourquoi cette offre à prix cassé sur Windows 11 Pro prend tout son sens : non seulement vous modernisez votre système, mais vous assurez aussi la pérennité de la sécurité de votre PC.
Par ailleurs, pour les machines “officiellement non compatibles” (manque de TPM 2.0, UEFI, Secure Boot, etc.), il existe des astuces (contournements, outils de création d’images personnalisées ou modifications dans le BIOS/UEFI) permettant parfois d’installer Windows 11 malgré tout. Toutefois, ce genre de bidouille reste à la discrétion de l’utilisateur : le risque est de perdre la garantie logicielle, ou de rencontrer des incompatibilités d’avenir.
