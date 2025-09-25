Vous payez encore chaque mois pour utiliser l’intelligence artificielle ? Une solution discrète permet désormais d’accéder à GPT-5 et de nombreuses autres IA pour seulement 34 € et via une seule et unique plateforme. Un bon plan simple qui tombe à pic en cette rentrée.
ChatGPT-5 est la dernière évolution du modèle d’OpenAI, et il s’impose déjà comme un outil incontournable pour rédiger, créer, analyser ou traduire des contenus. Normalement réservé aux abonnés, il est possible d’y accéder sans engagement et sans paiement récurrent grâce à la plateforme 1minAI.
Actuellement, l'offre Pro Lifetime de 1minAI est disponible à seulement 39,99 $ (environ 34 €) au lieu de 234 $. Une formule qui réunit plusieurs IA de pointe dans une seule interface et qui évite les dépenses mensuelles.
Pourquoi choisir l’offre 1minAI ?
- Un accès simple et rapide à GPT-5
- Paiement unique de 34 €
- Inclut aussi Gemini, Claude 3 et Midjourney
ChatGPT-5 et de nombreuses IA pour seulement 34 € : l’astuce à connaître en septembre
Un accès entre autres à GPT-5 pour un prix dérisoire, c’est ce que propose aujourd’hui 1minAI. En regroupant plusieurs modèles dans une seule interface, cette solution simplifie l’usage de l’IA au quotidien. Dans notre comparatif des meilleures IA génératives, nous avons montré à quel point ces outils peuvent faire gagner du temps, que ce soit pour les étudiants en recherche de productivité ou pour les freelances à la recherche de polyvalence.
Avec un simple paiement unique, vous débloquez un accès à GPT-5 et à une sélection d’IA majeures. 1minAI centralise ainsi GPT-5 pour la génération de texte, Claude 3 pour l’analyse, Gemini pour la recherche et Midjourney pour la création visuelle. L’interface est organisée par catégories (texte, image, audio, vidéo, traduction) afin de s’adapter rapidement à vos usages.
Chaque compte inclut un crédit mensuel d’un million de tokens, largement suffisant pour une utilisation régulière, et complété par des bonus journaliers accessibles en quelques clics. De quoi expérimenter tous les outils sans se restreindre.
L’avantage majeur reste la liberté : plus d’abonnements à gérer, plus de factures mensuelles, mais un tableau de bord unique pour jongler avec plusieurs IA. En contrepartie, certaines fonctions natives de ChatGPT, comme les plugins ou la mémoire avancée, ne sont pas disponibles. Mais au vu du tarif et de la diversité des modèles inclus, ce compromis reste imbattable. Pour cette rentrée du 18 septembre 2025, difficile de trouver une formule plus pratique et économique pour intégrer l’IA à son quotidien.
French Days 2025 : nos sélections des meilleurs deals
Du 24 au 30 septembre 2025, les meilleures offres des French Days 2025 sont sur Clubic !
Pour l'occasion, toute la team de chasseurs de bons plans vous proposera des bons plans, des sélections thématiques afin de partager les meilleurs deals à saisir chez Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger et bien d'autres !
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des French Days 2025.