Avec un simple paiement unique, vous débloquez un accès à GPT-5 et à une sélection d’IA majeures. 1minAI centralise ainsi GPT-5 pour la génération de texte, Claude 3 pour l’analyse, Gemini pour la recherche et Midjourney pour la création visuelle. L’interface est organisée par catégories (texte, image, audio, vidéo, traduction) afin de s’adapter rapidement à vos usages.

Chaque compte inclut un crédit mensuel d’un million de tokens, largement suffisant pour une utilisation régulière, et complété par des bonus journaliers accessibles en quelques clics. De quoi expérimenter tous les outils sans se restreindre.

L’avantage majeur reste la liberté : plus d’abonnements à gérer, plus de factures mensuelles, mais un tableau de bord unique pour jongler avec plusieurs IA. En contrepartie, certaines fonctions natives de ChatGPT, comme les plugins ou la mémoire avancée, ne sont pas disponibles. Mais au vu du tarif et de la diversité des modèles inclus, ce compromis reste imbattable. Pour cette rentrée du 18 septembre 2025, difficile de trouver une formule plus pratique et économique pour intégrer l’IA à son quotidien.