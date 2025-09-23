Microsoft Visio se distingue par sa bibliothèque de modèles prêts à l’emploi, couvrant des domaines variés : gestion de projets, ingénierie, architecture, informatique ou encore marketing. Chaque utilisateur peut personnaliser ses schémas avec des formes, connecteurs et styles pour donner vie à ses idées.

Le logiciel s’intègre naturellement dans l’écosystème Microsoft 365 : on peut travailler à plusieurs sur un même document, l’exporter facilement vers Word ou PowerPoint, ou l’utiliser directement en ligne via le cloud. C’est un atout majeur pour ceux qui doivent collaborer à distance.

Certains regretteront son prix habituel, souvent jugé élevé par rapport à d’autres outils plus accessibles. Mais avec la remise actuelle proposée par StackSocial, Microsoft Visio devient bien plus compétitif. Cette promo tombe à point nommé pour la rentrée, période où la gestion de projets et la planification reprennent de plus belle.