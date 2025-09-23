Les French Days 2025 reviennent du 24 au 30 septembre avec une pluie de promotions sur le high-tech, l’électroménager, la mode et bien plus encore. Créé par les géants du e-commerce français, l’événement s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour faire de bonnes affaires avant le Black Friday.
L’automne s’annonce animé pour les chasseurs de bonnes affaires. Après la rentrée et avant l’incontournable Black Friday, les French Days 2025 font leur grand retour. Cette opération, désormais bien ancrée dans le calendrier du e-commerce hexagonal, se tiendra du mercredi 24 septembre au mardi 30 septembre 2025. Pendant une semaine complète, les enseignes françaises vont rivaliser d’offres pour séduire les consommateurs, en ligne comme en magasin.
French Days, l'essentiel à retenir :
- Dates : du mercredi 24 septembre 2025 au mardi 30 septembre 2025
- Initiateurs : Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce, Showroomprivé
- Participations élargies : Amazon, Auchan, Carrefour, E.Leclerc, Rakuten, SFR & red by SFR, Ubaldi…
- Produits concernés : High-tech (smartphones, PC, TV), électroménager, objets connectés, accessoires, forfaits, services numériques…
C’est quoi, les French Days ?
Les French Days sont une opération commerciale lancé en 2018 par six grands acteurs du e-commerce français (Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé).
L’idée était de créer un équivalent « made in France » au Black Friday venu des États-Unis, mais adapté au calendrier et au marché français. Aujourd’hui, de nombreuses enseignes en ligne comme physiques participent à l’opération, qui se déroule deux fois par an : au printemps et à la rentrée (fin septembre).
Concrètement, les French Days, c’est une semaine entière de promotions sur un large éventail de produits : high-tech (smartphones, TV, PC, objets connectés), électroménager, mode, déco, sport, mais aussi parfois des services (forfaits mobiles, abonnements internet, VPN, etc.). Les réductions peuvent être importantes, et certaines offres ne durent que quelques heures ou jusqu’à épuisement des stocks.
Quelles dates pour les French Days de 2025 ?
L’édition de rentrée des French Days 2025 se déroulera du mercredi 24 septembre dès 7 h jusqu’au mardi 30 septembre à 23 h 59. Ce sont sept jours complets pendant lesquels de nombreux sites de e-commerce et boutiques physiques proposeront des promotions fortes.
Quels e-commerçants participent aux French Days ?
Chaque année, de plus en plus d’enseignes répondent présentes aux French Days. Si l’événement a été lancé par six géants du e-commerce tricolore, il s’est rapidement élargi à un grand nombre de participants, aussi bien des pure players du web que des enseignes physiques. Alors, quels e-commerçants participent concrètement aux French Days et où trouver les meilleures affaires ?
Nos astuces pour ne rien manquer des French Days
Parce que durant une telle période, il est facile de rater les meilleures offres, voici comment maximiser ses chances :
- Bien surveiller les prix avant les French Days pour savoir quand une offre est vraiment intéressante.
- Préparer une liste des produits que vous voulez, pour être plus rapide au moment des promos.
- Être attentif aux stocks limités : certaines promos partent vite, souvent dès les premières heures.
- Vérifier les conditions : frais de livraison, délais, garanties, retours… Un super prix ne sert à rien si les frais ou délais annulent le gain.
À quoi s’attendre côté promos et produits ?
Les French Days, ce n’est pas juste une baisse de prix : c’est une semaine de bonnes affaires sur tout un éventail de produits. High-tech bien sûr : smartphones, tablettes, PC portables, écrans, TV, accessoires audio/vidéo, objets connectés.
Mais aussi les promotions sur l’électroménager, petit et gros : machines à laver, réfrigérateurs, robots de cuisine etc. Sans oublier que les offres ne se limitent pas toujours aux objets : forfaits mobiles, abonnements internet, services en ligne (VPN, banque en ligne, etc.) pourraient eux aussi profiter de coups de promo.