Les French Days sont une opération commerciale lancé en 2018 par six grands acteurs du e-commerce français (Boulanger, Cdiscount, Fnac-Darty, La Redoute, Rue du Commerce et Showroomprivé).

L’idée était de créer un équivalent « made in France » au Black Friday venu des États-Unis, mais adapté au calendrier et au marché français. Aujourd’hui, de nombreuses enseignes en ligne comme physiques participent à l’opération, qui se déroule deux fois par an : au printemps et à la rentrée (fin septembre).

Concrètement, les French Days, c’est une semaine entière de promotions sur un large éventail de produits : high-tech (smartphones, TV, PC, objets connectés), électroménager, mode, déco, sport, mais aussi parfois des services (forfaits mobiles, abonnements internet, VPN, etc.). Les réductions peuvent être importantes, et certaines offres ne durent que quelques heures ou jusqu’à épuisement des stocks.