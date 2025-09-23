Suite à la sortie des iPhone 17, l’iPhone 16 voit son prix chuter de façon spectaculaire. Rakuten propose aujourd’hui le modèle 128 Go en noir à seulement 679,99 €, soit bien en dessous de la barre des 790 €. Une occasion à ne pas manquer pour s’offrir un iPhone récent à prix réduit.
L’iPhone 16 conserve toutes les qualités d’un modèle premium Apple, mais son prix devient soudainement beaucoup plus accessible. Actuellement, la version 128 Go en coloris noir s’affiche à 679,99 € au lieu de 869,99 € chez Rakuten, soit 190 € d’économies immédiates. Puissance de la puce Apple, design raffiné et expérience iOS complète sont au rendez-vous pour un tarif rarement observé si bas.
Pourquoi choisir l’iPhone 16 128 Go ?
- Puissance de la puce A18
- Écran lumineux et fluide
- Appareil photo polyvalent
L'iPhone 16 : un smartphone premium désormais plus abordable
L’iPhone 16 reste une valeur sûre pour celles et ceux qui recherchent puissance, design et fiabilité. Comme détaillé dans notre test complet de l’iPhone 16 sur Clubic, il allie fluidité d’iOS et polyvalence photo. Si vous hésitez encore, notre comparatif des meilleurs smartphones du moment vous aidera à situer ce modèle face à la concurrence.
L’iPhone 16 séduit avant tout par son équilibre entre élégance et performances solides. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une image lumineuse et agréable à utiliser au quotidien, que ce soit pour regarder une série, naviguer sur le web ou jouer. La puce A18 assure une fluidité exemplaire, même avec plusieurs applications gourmandes ouvertes en simultané, et garantit des mises à jour régulières pour plusieurs années encore.
Côté photo, Apple mise sur un double capteur performant, épaulé par des algorithmes puissants. Les clichés de jour sont détaillés et fidèles, tandis que les prises de vue en basse lumière bénéficient d’un rendu amélioré. La partie vidéo reste l’un des points forts de la marque, avec des enregistrements 4K stables et précis, idéaux pour immortaliser des souvenirs ou créer du contenu.
Bien sûr, tout n’est pas parfait. La charge rapide reste limitée par rapport à certains concurrents Android, et l’absence de téléobjectif dédié se fait sentir pour les amateurs de zoom. Mais en cette rentrée de septembre 2025, la baisse de prix constatée chez Rakuten replace clairement l’iPhone 16 dans la liste des options les plus intéressantes pour accéder à l’univers Apple sans attendre les toutes dernières générations. Une manière efficace de concilier haut de gamme et budget contenu.