L’iPhone 16 séduit avant tout par son équilibre entre élégance et performances solides. Son écran OLED de 6,1 pouces offre une image lumineuse et agréable à utiliser au quotidien, que ce soit pour regarder une série, naviguer sur le web ou jouer. La puce A18 assure une fluidité exemplaire, même avec plusieurs applications gourmandes ouvertes en simultané, et garantit des mises à jour régulières pour plusieurs années encore.

Côté photo, Apple mise sur un double capteur performant, épaulé par des algorithmes puissants. Les clichés de jour sont détaillés et fidèles, tandis que les prises de vue en basse lumière bénéficient d’un rendu amélioré. La partie vidéo reste l’un des points forts de la marque, avec des enregistrements 4K stables et précis, idéaux pour immortaliser des souvenirs ou créer du contenu.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. La charge rapide reste limitée par rapport à certains concurrents Android, et l’absence de téléobjectif dédié se fait sentir pour les amateurs de zoom. Mais en cette rentrée de septembre 2025, la baisse de prix constatée chez Rakuten replace clairement l’iPhone 16 dans la liste des options les plus intéressantes pour accéder à l’univers Apple sans attendre les toutes dernières générations. Une manière efficace de concilier haut de gamme et budget contenu.