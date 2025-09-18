Le modèle concerné est l’iPhone 17 256 Go blanc, une déclinaison qui séduit par sa capacité de stockage confortable, idéale pour accumuler photos, vidéos et applications sans compromis. Comme toujours avec Apple, on profite d’un design soigné, d’une finition haut de gamme et d’une parfaite intégration avec l’écosystème de la marque.

La grande nouveauté de cette génération sera notamment visible du côté de l’écran et des performances photo, deux axes stratégiques qu’Apple peaufine chaque année. On s’attend aussi à des optimisations logicielles inédites avec iOS 26, qui mettront en valeur la puissance du nouveau processeur maison.

Évidemment, tout n’est pas parfait : Apple reste fidèle à ses prix élevés et ses accessoires limités dans la boîte. Mais voir un iPhone 17 neuf proposé sous les 850 € dès le lancement change clairement la donne, surtout pour ceux qui voulaient craquer dès le premier jour. En cette rentrée 2025, difficile de trouver un meilleur compromis entre nouveauté et économie.