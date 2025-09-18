Un scénario inédit : l’iPhone 17 n’est pas encore sorti officiellement qu’il s’affiche déjà avec une réduction de 124 €. Rakuten propose le modèle blanc 256 Go à seulement 845,99 €, une offre qui surprend autant qu’elle séduit.
Apple n’a même pas encore donné le coup d’envoi officiel de l’iPhone 17, prévu demain, que Rakuten frappe un grand coup. Le tout nouveau smartphone de la firme de Cupertino s’affiche à 845,99 € au lieu de 969 €, soit 124 € de moins que le prix conseillé. Une baisse inédite pour un produit Apple neuf, disponible dès maintenant et sans attendre.
Pourquoi choisir l’iPhone 17 ?
- Design premium et coloris blanc élégant
- 256 Go de stockage généreux
- Prix réduit avant sortie
L’iPhone 17 déjà en promo avant même son lancement officiel
Apple cultive habituellement la rareté et l’exclusivité, mais Rakuten vient bouleverser le scénario habituel. Le nouvel iPhone 17, attendu officiellement demain en boutique, se retrouve déjà listé avec une remise immédiate. Un fait rarissime, d’autant plus qu’Apple est connu pour maintenir ses tarifs au centime près. Pour rappel, l’iPhone 16 Pro Max avait été testé par nos soins, et la génération suivante promet d’aller encore plus loin sur l’écran, la photo et l’autonomie.
Le modèle concerné est l’iPhone 17 256 Go blanc, une déclinaison qui séduit par sa capacité de stockage confortable, idéale pour accumuler photos, vidéos et applications sans compromis. Comme toujours avec Apple, on profite d’un design soigné, d’une finition haut de gamme et d’une parfaite intégration avec l’écosystème de la marque.
La grande nouveauté de cette génération sera notamment visible du côté de l’écran et des performances photo, deux axes stratégiques qu’Apple peaufine chaque année. On s’attend aussi à des optimisations logicielles inédites avec iOS 26, qui mettront en valeur la puissance du nouveau processeur maison.
Évidemment, tout n’est pas parfait : Apple reste fidèle à ses prix élevés et ses accessoires limités dans la boîte. Mais voir un iPhone 17 neuf proposé sous les 850 € dès le lancement change clairement la donne, surtout pour ceux qui voulaient craquer dès le premier jour. En cette rentrée 2025, difficile de trouver un meilleur compromis entre nouveauté et économie.