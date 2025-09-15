Ce modèle sans fil réduit le bruit ambiant pour profiter d'un son clair, même dans un espace partagé. Sa longue autonomie offre un vrai confort pour écouter de la musique ou regarder des films sur plusieurs jours.
Le casque Sennheiser Momentum 4 passe à 189,99 €, soit 49 % de moins que son prix habituel. C'est le tarif le plus bas jamais observé pour ce modèle, actuellement chez Rakuten. Il s'utilise au bureau comme à la maison pour écouter vos playlists sans être dérangé.
Ce casque circum-aural propose une expérience audio immersive, adaptée à la fois aux séries et aux appels pro. Son autonomie de 60 heures limite les recharges, ce qui simplifie le quotidien sans avoir à se soucier du niveau de batterie.
Ce casque sans fil isole vraiment des bruits extérieurs grâce à la réduction active. Son autonomie de plusieurs jours évite de devoir le recharger trop souvent. La concurrence propose rarement cette combinaison à ce niveau de prix.
Le casque Bluetooth Sennheiser Momentum 4
Casque sans fil circum-aural, conçu pour l'écoute prolongée avec une autonomie longue et un confort au quotidien.
✅ Avantages
- Autonomie de 60 heures pour des sessions longues sans recharge
- Suppression active du bruit pour une expérience immersive
- Confort optimisé grâce à l'arceau rembourré et aux coussinets doux
- Qualité sonore détaillée, idéale pour musique, films et jeux
- Connexion Bluetooth stable sur plusieurs appareils
❌ Inconvénients
- Format circum-aural volumineux, moins adapté aux transports très compacts
- Absence de certification d'étanchéité, à éviter sous la pluie
Une autonomie longue durée pour un usage quotidien
Le casque sans fil accompagne les journées de travail aussi bien que les trajets en transport. Son autonomie de 60 heures permet d'écouter de la musique, des podcasts ou de suivre des réunions sans interruption. La réduction de bruit active isole du brouhaha environnant, ce qui aide à se concentrer au bureau ou à profiter d'un film dans un espace partagé.
Même après plusieurs heures, le port reste confortable, grâce à des coussinets souples et un arceau léger. On oublie parfois qu'on l'a sur la tête, surtout lors d'une session prolongée.
Un tarif inédit chez Rakuten pour ce niveau de confort
Rakuten propose ce casque à 189,99 €, soit une économie réelle face au prix habituel. Ce modèle combine réduction de bruit active et autonomie étendue, ce qui le rend bien positionné pour un usage quotidien. Le format circum-aural apporte un vrai confort, y compris lors de longues sessions d'écoute.