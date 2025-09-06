L’offre Creative Cloud Pro Teams permet d’accéder à l’intégralité des logiciels Adobe, qu’il s’agisse de retouche photo avec Photoshop, de mise en page via InDesign ou de montage vidéo sur Premiere Pro. Les 20 applications sont intégrées dans un même abonnement, ce qui garantit une grande flexibilité au quotidien. Dans notre comparatif des meilleurs logiciels de création, cette suite figure parmi les plus complètes du marché.

Pensée pour le travail collaboratif, la formule Teams intègre des outils de gestion centralisée et un espace de stockage cloud sécurisé. Les entreprises, agences ou indépendants peuvent ainsi partager plus facilement leurs fichiers et travailler en simultané sur des projets, qu’il s’agisse de graphisme, d’audiovisuel ou de communication digitale.

Les étudiants et enseignants bénéficient d’une remise spécifique de -20 %, qui s’ajoute à l’offre actuelle, pour démocratiser l’accès à des logiciels professionnels. À l’heure où la rentrée rime avec projets et nouvelles opportunités, c’est le moment idéal pour s’équiper d’outils qui accompagneront les créations pendant toute l’année scolaire ou universitaire.