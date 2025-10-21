Protégez votre vie privée sans vous ruiner ! Entre CyberGhost, le VPN ultra-abordable à 2,19 €/mois, et ExpressVPN, le service premium taillé pour la vitesse et la sécurité, le choix dépend de vos usages. Découvrez leurs offres du moment, leurs avantages concrets et laquelle s’adapte le mieux à votre quotidien numérique.

VPN pas cher ou premium : CyberGhost et ExpressVPN en promo, lequel vous convient ? © Clubic
VPN pas cher ou premium : CyberGhost et ExpressVPN en promo, lequel vous convient ? © Clubic

Le VPN, un allié indispensable pour naviguer librement

La cybersécurité est devenue une priorité pour tous : entre les réseaux Wi-Fi publics, le télétravail, le streaming international ou le gaming, un VPN est désormais essentiel pour protéger ses données.
Bonne nouvelle : CyberGhost et ExpressVPN proposent des offres exceptionnelles, accessibles dès maintenant.

Découvrir l’offre CyberGhost à 2,19 €/mois
Découvrir l’offre ExpressVPN avec 73 % de réduction

Trois bonnes raisons d’adopter un VPN

  • Protection totale de vos données : chiffrement AES 256 bits, anonymat garanti, aucun log.
  • Liberté numérique : accédez à vos contenus préférés dans le monde entier.
  • Offres promo exclusives : jusqu’à 82 % d’économie sur CyberGhost et 73 % sur ExpressVPN.

CyberGhost VPN : la sécurité premium à prix mini

Une offre pensée pour tous les usages

CyberGhost VPN séduit par son rapport qualité-prix imbattable : seulement 2,19 €/mois (au lieu de 11,99 €), soit 82 % d’économie pour un abonnement de 2 ans + 2 mois offerts.

Ce VPN roumain mise sur la simplicité et la performance :

  • Vitesse jusqu’à 10 Gbit/s
  • Protection simultanée sur 7 appareils
  • Politique stricte No Logs
  • Serveurs répartis dans le monde entier
  • Garantie 45 jours satisfait ou remboursé

Son interface intuitive et son chiffrement AES 256 bits assurent une connexion rapide et sécurisée, même sur les réseaux publics. Que ce soit pour le streaming, le téléchargement ou la navigation, CyberGhost garantit une confidentialité totale.

CyberGhost VPN
CyberGhost VPN
Clubic
CyberGhost VPN
  • storage11000 serveurs
  • language100 pays couverts
  • lan7 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 45 jours
  • thumb_upAvantage : le moins cher
9.8 / 10
9.8 /10
Voir l'offre

Pourquoi choisir CyberGhost ?

  • ✅ Un prix ultra-compétitif pour une protection complète.
  • ⚡ Des vitesses de connexion élevées pour le streaming et le gaming.
  • 🧘‍♂️ Une expérience fluide et accessible, même pour les débutants.

Avec ses serveurs de pointe et son assistance 24/7, CyberGhost est idéal pour ceux qui veulent une sécurité robuste à petit prix.

Profitez de l’offre CyberGhost à 2,19 €/mois

ExpressVPN : la performance haut de gamme sans compromis

Une offre complète pour les utilisateurs exigeants

ExpressVPN s’impose comme le choix des internautes en quête de vitesse, stabilité et confidentialité maximale. Son offre actuelle permet d’économiser jusqu’à 73 % avec 4 mois gratuits pour tout abonnement de 2 ans.

Les atouts majeurs d’ExpressVPN :

  • Protocole Lightway pour une connexion instantanée
  • Technologie TrustedServer (aucune donnée enregistrée)
  • Serveurs dans 105 pays
  • Compatibilité multi-appareils (jusqu’à 8 connexions simultanées)
  • Garantie de remboursement de 30 jours

ExpressVPN offre un niveau de chiffrement militaire AES 256, une bande passante illimitée et un support client disponible 24/7. Idéal pour les utilisateurs intensifs, les voyageurs ou les familles connectées.

ExpressVPN
ExpressVPN
ExpressVPN
  • storage3000 serveurs
  • language105 pays couverts
  • lan8 connexions simultanées
  • moodEssai gratuit 30 jours
  • thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
9.6 / 10
9.6 /10
Voir l'offre

Pourquoi choisir ExpressVPN ?

  • ⚡ Des vitesses ultra-rapides, parfaites pour le streaming 4K et le gaming.
  • 🔒 Technologie TrustedServer pour une confidentialité totale.
  • 🌏 Un réseau mondial permettant d’accéder à tous vos contenus sans restrictions.

Son protocole exclusif Lightway offre une expérience fluide et sécurisée, même sur des réseaux instables. ExpressVPN se distingue par sa stabilité et sa simplicité d’utilisation, adaptée aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels.

Découvrir ExpressVPN avec 73 % de réduction

Prix et opportunités à saisir

    Les deux offres incluent une garantie de remboursement (45 jours pour CyberGhost, 30 jours pour ExpressVPN). Ces promotions sont limitées dans le temps, parfaites pour ceux qui veulent renforcer leur sécurité avant la fin d’année.

    ✅ Notre avis sur CyberGhost & ExpressVPN

    Les deux VPN offrent un excellent niveau de sécurité et de performance, chacun adapté à un profil d’utilisateur :

    • CyberGhost conviendra à ceux qui recherchent un VPN fiable, simple et économique.
    • ExpressVPN s’adresse à ceux qui veulent la vitesse maximale et une confidentialité renforcée sur tous leurs appareils.

      Dans les deux cas, vous bénéficiez d’une protection complète, d’un accès illimité à vos contenus et d’une tranquillité d’esprit totale.

      À découvrir
      Meilleur VPN, le comparatif en octobre 2025
      15 octobre 2025 à 08h38
      Comparatifs services