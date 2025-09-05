RED by SFR lance une offre mobile qui parle aux familles comme aux étudiants : 100 Go en 5G pour moins de 9 €, sans engagement.

Le forfait 100 Go 5G le moins cher du moment est chez RED by SFR © Clubic
À l’heure où la rentrée s’accompagne souvent de dépenses supplémentaires, réduire la facture mobile peut faire toute la différence. Le forfait RED by SFR 100 Go en 5G est affiché à 8,99 €/mois, appels et SMS illimités inclus, sans aucun engagement. Une formule à prix réduit qui se prête aussi bien au premier téléphone confié à un ado qu’à celles et ceux qui veulent changer d’abonnement sans se ruiner.

Voir le forfait RED 100 Go 5G à 8,99 €/mois

Pourquoi ce forfait allège votre facture mobile ?

  • 100 Go de data en 5G pour moins de 9 €
  • 26 Go utilisables en Europe et DOM
  • Sans engagement, évolutif selon vos besoins

Un forfait complet pour les usages quotidiens

Avec 100 Go de data inclus, ce forfait couvre sans problème les besoins quotidiens : streaming vidéo, musique en ligne, réseaux sociaux, navigation et même partage de connexion ponctuel. La 5G est incluse sans surcoût, garantissant une navigation fluide et rapide, idéale pour suivre ses cours à distance, travailler en mobilité ou se divertir. Les appels, SMS et MMS illimités ajoutent au confort, le tout sans mauvaise surprise sur la facture.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Un prix qui fait la différence

Proposé à 8,99 €/mois, ce forfait RED by SFR offre une économie substantielle par rapport aux forfaits concurrents dépassant facilement les 15 à 20 € pour des volumes similaires. Cela représente plus de 80 € d’économies par an pour un utilisateur, sans compter l’avantage du sans engagement qui permet de changer ou résilier librement. L’offre inclut aussi 26 Go utilisables dans l’Union européenne et les DOM, pratique pour les séjours à l’étranger. Attention toutefois : au-delà de l’Europe, il faudra souscrire une option spécifique. En cette rentrée de septembre 2025, c’est une opportunité parfaite pour réduire son budget télécom sans compromis sur la qualité du service.

Notre avis sur le forfait RED by SFR 100 Go

Ce forfait coche toutes les cases : un prix mini, une data confortable en 5G, et une liberté totale grâce au sans engagement. Idéal pour un ado, un étudiant ou tout simplement pour ceux qui veulent réduire leur facture mobile, il combine flexibilité et connectivité. À moins de 9 €, difficile de trouver une meilleure alternative en ce début septembre.

Voir le forfait RED 100 Go 5G à 8,99 €/mois