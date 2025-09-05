RED by SFR lance une offre mobile qui parle aux familles comme aux étudiants : 100 Go en 5G pour moins de 9 €, sans engagement.
À l’heure où la rentrée s’accompagne souvent de dépenses supplémentaires, réduire la facture mobile peut faire toute la différence. Le forfait RED by SFR 100 Go en 5G est affiché à 8,99 €/mois, appels et SMS illimités inclus, sans aucun engagement. Une formule à prix réduit qui se prête aussi bien au premier téléphone confié à un ado qu’à celles et ceux qui veulent changer d’abonnement sans se ruiner.
Pourquoi ce forfait allège votre facture mobile ?
- 100 Go de data en 5G pour moins de 9 €
- 26 Go utilisables en Europe et DOM
- Sans engagement, évolutif selon vos besoins
Un forfait complet pour les usages quotidiens
Avec 100 Go de data inclus, ce forfait couvre sans problème les besoins quotidiens : streaming vidéo, musique en ligne, réseaux sociaux, navigation et même partage de connexion ponctuel. La 5G est incluse sans surcoût, garantissant une navigation fluide et rapide, idéale pour suivre ses cours à distance, travailler en mobilité ou se divertir. Les appels, SMS et MMS illimités ajoutent au confort, le tout sans mauvaise surprise sur la facture.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée
Engagement
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
Oui
Opérateur
RED by SFR
Réseau
SFR
4G/5G
5G
Data (Go)
100Go
Data (Go) à l'étranger
26Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un prix qui fait la différence
Proposé à 8,99 €/mois, ce forfait RED by SFR offre une économie substantielle par rapport aux forfaits concurrents dépassant facilement les 15 à 20 € pour des volumes similaires. Cela représente plus de 80 € d’économies par an pour un utilisateur, sans compter l’avantage du sans engagement qui permet de changer ou résilier librement. L’offre inclut aussi 26 Go utilisables dans l’Union européenne et les DOM, pratique pour les séjours à l’étranger. Attention toutefois : au-delà de l’Europe, il faudra souscrire une option spécifique. En cette rentrée de septembre 2025, c’est une opportunité parfaite pour réduire son budget télécom sans compromis sur la qualité du service.
Notre avis sur le forfait RED by SFR 100 Go
Ce forfait coche toutes les cases : un prix mini, une data confortable en 5G, et une liberté totale grâce au sans engagement. Idéal pour un ado, un étudiant ou tout simplement pour ceux qui veulent réduire leur facture mobile, il combine flexibilité et connectivité. À moins de 9 €, difficile de trouver une meilleure alternative en ce début septembre.