Proposé à 8,99 €/mois, ce forfait RED by SFR offre une économie substantielle par rapport aux forfaits concurrents dépassant facilement les 15 à 20 € pour des volumes similaires. Cela représente plus de 80 € d’économies par an pour un utilisateur, sans compter l’avantage du sans engagement qui permet de changer ou résilier librement. L’offre inclut aussi 26 Go utilisables dans l’Union européenne et les DOM, pratique pour les séjours à l’étranger. Attention toutefois : au-delà de l’Europe, il faudra souscrire une option spécifique. En cette rentrée de septembre 2025, c’est une opportunité parfaite pour réduire son budget télécom sans compromis sur la qualité du service.