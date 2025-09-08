Pour équiper votre nouvel ordinateur, ou encore mettre à niveau votre appareil, voici de belles occasions de saisir des logiciels réputés dans leurs domaines respectifs. Et le tout, à prix (vraiment) réduit en cette rentrée 2025, qui plus est si vous recherchez des achats en pack.
Keysfan vous aide à préparer au mieux votre rentrée 2025 avec de nombreux logiciels neufs bien moins chers que sur la boutique en ligne de Microsoft.
Faites donc votre sélection, en ajoutant bien les codes promos exclusifs de Clubic associés, ici, CLUB52 et CLUB62, pour obtenir de -52% à -62% de réduction sur les tarifs affichés par Keysfan.
3 offres à petit prix à saisir :
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clé)
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
Petit budget ? Keysfan pense à vous pour la rentrée !
Les promotions « Back to school* » concernent Microsoft 365 !
C'est certainement l'un des compagnons de route les plus appréciables, qu'il s'agisse d'une rentrée personnelle, comme professionnelle.
En effet, depuis les bancs de la fac jusqu'à votre travail, Microsoft 365 est tout bonnement la suite bureautique incontournable, à l'échelle internationale, pour œuvrer au quotidien.
Excel, PowerPoint, Word, sont autant de références pour réaliser un tableur, construire un diaporama, ou tout bonnement prendre des notes.
Alors, prenez la rentrée du bon pied, et à petit prix qui plus est, grâce au code promo CLUB62 qui s'applique aux suites bureautiques Microsoft 365 en réduction chez Keysfan :
- Licence Microsoft 365 2019 Professional Plus à 24€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 32€ (1 clé)
Un système d'exploitation XXL à une tarification poids plume
Si vous cherchez à mettre à niveau votre appareil, pour, par exemple, bénéficier d'un environnement de travail à distance, Keysfan met en vente les éditions Professional de Windows 10, comme Windows 11.
Avant de choisir l'un de ces logiciels, prenez quelques minutes pour comparer les prérequis de Microsoft avec l'équipement de votre ordinateur. Le tout étant synthétisé dans le descriptif produit de Keysfan pour vous faire gagner du temps.
Ces systèmes d'exploitation Microsoft profitent du code promo CLUB52 pour les obtenir à -52% :
- Licence Windows 10 Professional à 8€ (1 clé)
- Licence Windows 11 Professional à 13€ (1 clé)
En pack, comme pour les férus de la Pomme, Microsoft 365 est dans la place !
Misez sur un achat groupé pour un prix dégressif
Pour un maximum d'économies, vous pouvez également vous tourner vers les packs chez Keysfan.
En effet, que ce soit pour équiper plusieurs de vos ordinateurs, ou vos proches, plus vous achetez de licences similaires d'une traite, et plus la note est dégressive.
Concrètement, pour Microsoft 365 Professional Plus dans sa version 2021, acheter 3 licences en 1 fois vous revient à 82 euros, au lieu de 96 euros pour deux achats réalisés à l'unité.
Dans tous les cas, le code promo CLUB62 vous accompagne pour optimiser votre pouvoir d'achat, avec -62% de réduction une fois celui-ci appliqué :
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 60€ (2 clés)
- Licence Microsoft 365 2021 Professional Plus à 82€ (3 clés)
Apple et Microsoft 365 font-ils bon ménage ? La réponse est oui !
Pour diverses raisons, par exemple, afin de faciliter le partage de vos devoirs ou autres présentations à réaliser en commun avec les camarades de votre classe prépa', installer une suite Microsoft 365 sur votre appareil sous macOS peut avoir du sens.
Keysfan vous propose 2 éditions, 2019 et 2021, de la version Home & Business de Microsoft 365.
Comparez les différentes fonctionnalités et autres outils inclus, tout comme les prérequis d'installation, sans oublier code promo CLUB62 :
- Licence Microsoft 365 2019 Home & Business à 33€ (1 clé)
- Licence Microsoft 365 2021 Home & Business à 60€ (1 clé)
Pour un équipement au poil, joignez Microsoft 365 à Windows
Le principe de ce pack, est de vous permettre une refonte de votre appareil, ou tout simplement de mettre à niveau les logiciels déjà installés dessus.
Une fois encore, prenez bien le temps de lire les prérequis imposés par Microsoft, pour parfaire votre choix.
Cela, entre Windows 10 ou Windows 11 en finition Professional côté OS, et Microsoft 365 Professional Plus (2019 ou 2021), du côté de la suite bureautique.
Et bien sûr, glissez le code promo CLUB62 dans votre besace :
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 30€ (1 clé)
- Clé Windows 10 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 37€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2019 à 35€ (1 clé)
- Clé Windows 11 Pro + MS 365 Pro Plus 2021 à 42€ (1 clé)
L'achat de gros, c'est aussi à votre main chez Keysfan
Et pour que tout le monde y trouve son compte en cette rentrée 2025, Keysfan pense aussi aux professionnels.
Ainsi, vous pouvez saisir divers packs de clés en gros, que ce soit pour la suite bureautique Microsoft 365, comme Windows 10 et Windows 11 :
- Pack Microsoft 365 2019 Pro Plus à 950€ (50 clés)
- Pack Microsoft 365 2021 Pro Plus à 1250€ (50 clés)
- Pack Windows 10 Pro à 325€ (50 clés)
- Pack Windows 11 Pro à 400€ (50 clés)
D'autres logiciels, en volumes divers, sont disponibles sur la boutique en ligne de Keysfan.
Voici des réponses à vos questions les plus courantes !
Comment se déroule la procédure d'achat chez Keysfan ?
Elle peut être synthétisée en 4 étapes ! La première consiste à identifier le produit que vous souhaitez acquérir. Prenez bien le temps de comparer les prérequis logiciel, notamment pour un produit Microsoft, afin que celui-ci soit compatible avec votre ordinateur.
Ensuite, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, vous devrez vous créer un compte chez Keysfan. Cette étape, bien que rapide, est importante. En effet, c'est à l'adresse mail indiquée que vous recevrez votre achat !
La troisième étape, préalable au paiement, implique de renseigner le code promo associé à votre produit.
Cet ajout est essentiel pour profiter du meilleur prix disponible chez Keysfan pour votre logiciel.
Enfin, procédez au paiement selon le mode le plus satisfaisant pour vous, parmi les possibilités offertes par Keysfan.
Pourquoi les logiciels sont-ils moins chers chez Keysfan que Microsoft ?
Les produits proposés par Keysfan n'ont jamais servi, la firme s'en assure avant de les mettre en vente.
Mais, pour expliquer la différence de prix entre Keysfan et, par exemple, la boutique en ligne de Microsoft, il faut regarder du côté de l'origine des licences proposées par Keysfan.
En effet, dans la grande majorité des cas, Keysfan rachète des logiciels à des tiers, notamment des fabricants de matériel informatique.
Ces derniers achètent ces licences par milliers pour en équiper leurs ordinateurs notamment, mais, il arrive souvent que certains logiciels ne trouvent pas preneur.
Ces structures ayant déjà obtenu un prix de gros, Keysfan peut encore négocier le tarif au plus bas pour ensuite vous en faire profiter, une fois le logiciel remis en vente sur sa boutique.
Un certain nombre de licences de Keysfan sont aussi OEM, ce qui implique qu'elles ne contiennent donc les mises à jour proposées par Microsoft dans le package.
Que faire si mon produit ne m'est pas parvenu ?
Comme évoqué préalablement, vous recevez, généralement en quelques dizaines de minutes maximum, votre achat par mail.
En conséquence, sait-on jamais, vérifiez tout de même vos spams si rien n'apparait au bout de quelques heures sur votre boite principale.
Au besoin, le service client de Keysfan se tient à votre disposition, et, bonne nouvelle, vous pouvez le contacter 24/24, 7j/7.
Dans tous les cas, ne soyez pas inquiet. Keysfan obtient la note de 4,8/5, parmi plus de 1000 avis vérifiés, sur Trustpilot, ce qui en fait un interlocuteur de confiance.
Basé à Hong Kong, KeysFan fait partie des plateformes de revente plébiscitée sur les forums et sites d’avis consommateur. Les rabais pratiqués défient toute concurrence, atteignant jusqu’à -90% sur les logiciels les plus récents de la suite Office. Le choix est vaste et répond à tous les types de profils, personnel, famille et professionnel. La livraison des clés par mail est quasi instantanée, et le service client réactif en cas de problème. On regrette cependant le manque de transparence du revendeur qui ne précise jamais d’où proviennent exactement les clés qu’il fournit. On ajoute également que la grande majorité des produits revendus sont des licences OEM et que la TVA ne s’applique pas aux commandes passées sur le sol européen.
- Fiable
- Service client réactif
- Offres intéressantes
- Paiements PayPal acceptés
- Origine non précisée des licences
- Beaucoup de licences OEM
- N’applique pas la TVA
*« Back to school » signifie « retour à l'école ».