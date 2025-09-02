La période qui précède la sortie d’un nouvel iPhone est toujours synonyme de bonnes affaires. Apple prépare l’arrivée de son iPhone 17, mais cela n’empêche pas les iPhone 16 d’être encore au sommet de la performance. Acheter aujourd’hui un iPhone 16 en promotion permet de bénéficier d’un smartphone haut de gamme pour plusieurs centaines d’euros de moins.

Vous profitez de la puissance de la puce A18, d’écrans lumineux et fluides et d’une qualité photo irréprochable. Pour beaucoup d’utilisateurs, ces modèles répondent largement à tous les besoins actuels, que ce soit pour travailler, jouer, photographier ou simplement rester connecté. De plus, Apple assure toujours des mises à jour logicielles pendant plusieurs années, ce qui garantit une longue durée de vie à votre investissement.