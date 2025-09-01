Son format compact et la technologie de dernière génération facilitent l'organisation quotidienne, à un tarif rarement observé sur ce segment.
Le MacBook Air 13 pouces passe à 999 € avec une baisse de 13 % chez Boulanger, soit le prix le plus bas jamais proposé pour cette configuration. Cet ordinateur léger se destine à un usage professionnel et personnel, avec un démarrage rapide, un stockage SSD de 256 Go et une autonomie pensée pour durer toute une journée de travail ou d'études.
L'ordinateur portable combine un châssis léger avec une puce performante. Il démarre en quelques secondes et gère sans ralentissement le multitâche, même avec plusieurs applications ouvertes. L'autonomie couvre une journée complète, ce qui limite les interruptions lors des déplacements.
Apple MacBook Air 13 M4
PC portable alliant performance, design et mobilité pour une utilisation fluide en bureautique, multimédia ou déplacement professionnel
✅ Les plus
- Puce Apple M4 avec 10 cœurs CPU et 8 cœurs GPU pour une excellente réactivité
- 16 Go de mémoire vive permettant la gestion fluide de plusieurs applications
- Stockage SSD rapide de 256 Go pour l'accès instantané aux fichiers
- Écran 13 pouces lumineux, adapté au travail nomade et aux loisirs
Autonomie supérieure à 15 heures selon l'usage, idéale en mobilité
❌ Les moins
- Connectique limitée à deux ports USB-C, absence de port HDMI
- Stockage de 256 Go pouvant se révéler juste pour des usages lourds
- Impossible de faire évoluer la mémoire ou le stockage après achat
Une autonomie pensée pour un usage quotidien
L'ordinateur portable s'adapte facilement à la mobilité urbaine. Avec son format compact, il se transporte dans la plupart des sacs et assure une autonomie adaptée à de longues sessions hors du bureau. La mémoire de 16 Go améliore la fluidité lors des tâches multiples et complexes, comme la retouche photo ou la gestion de plusieurs logiciels. Le design en finition Minuit privilégie une utilisation discrète dans tous les contextes, du travail nomade au domicile.
La connectivité universelle simplifie l'échange de fichiers entre appareils, sans configuration complexe. Il s'inscrit dans la lignée des machines conçues pour durer et accompagner au quotidien, avec une consommation d'énergie maîtrisée qui limite la charge sur secteur. La fabrication privilégie un châssis en aluminium, limitant l'encombrement tout en assurant une bonne résistance à l'usage régulier.
Un rapport usage/prix bien positionné
L'ordinateur portable s'affiche à 999 € chez Boulanger. Ce positionnement tarifaire apporte un accès à la mémoire rapide et au stockage SSD pour les utilisateurs à la recherche d'un outil fiable et facilement transportable. L'ensemble vise un usage pratique et efficace, en cohérence avec les standards attendus sur ce segment de prix.