L'Apple Mac Mini M4 tombe à 585 € sur Amazon pour les Jours Flash Prime, soit une baisse immédiate de 16 % et le prix le plus bas jamais vu pour ce modèle. Ce mini ordinateur offre toute la puissance de la puce M4 dans un format discret, simple à intégrer dans n'importe quel environnement.

Il gère sans effort les tâches du quotidien, du travail de bureau aux usages multimédias, tout en restant silencieux et peu visible. On peut trouver pratique de ne presque pas le remarquer sur son bureau, même avec plusieurs périphériques branchés.