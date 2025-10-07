Apple n’est pas réputé pour ses remises agressives, mais Amazon crée la surprise en proposant plusieurs produits stars de la marque à des prix nettement revus à la baisse pour le Prime Day.

De l’iPhone 16e à l’iPad A16, en passant par les AirPods 4 ou la Watch Series 10, c’est le moment rêvé pour s’équiper sans exploser son budget. Ces offres de rentrée, disponibles pour une durée limitée, concernent aussi bien les adeptes du travail nomade que les passionnés de tech ou les sportifs connectés.