Bonne nouvelle pour les fans d’Apple, Amazon lance une salve de réductions inédites sur les produits Apple à l'occasion de son Prime Day. iPhone, iPad, Mac Mini, Apple Watch ou AirPods, voici notre sélection des meilleures offres.
Apple n’est pas réputé pour ses remises agressives, mais Amazon crée la surprise en proposant plusieurs produits stars de la marque à des prix nettement revus à la baisse pour le Prime Day.
De l’iPhone 16e à l’iPad A16, en passant par les AirPods 4 ou la Watch Series 10, c’est le moment rêvé pour s’équiper sans exploser son budget. Ces offres de rentrée, disponibles pour une durée limitée, concernent aussi bien les adeptes du travail nomade que les passionnés de tech ou les sportifs connectés.
Les meilleures offres Apple du Prime Day Amazon :
- Apple AirPods 4 à 113 € au lieu de 149 €
- Apple iPhone 16e 128 Go à 592 € au lieu de 719 €
- Apple iPad avec Puce A16 11 pouces à 345,99 € au lieu de 409 €
- Apple Mac Mini avec Puce M4 à 576,51 € au lieu de 699 €
- Apple Lot de 4 AirTags à 89 € au lieu de 129 €
- Apple Watch SE (2ᵉ génération) 40 mm à 184,30 € au lieu de 209 €
- Apple Watch Series 10 (42 mm GPS) à 359 € au lieu de 389 €
Pour profiter du Prime Day, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Apple AirPods 4 avec audio spatial
Un son immersif et des appels clairs profitent d'une baisse rare sur un produit Apple récent. L'usage au quotidien devient accessible à un tarif rarement proposé.
Les AirPods 4 passent à 113 € avec une remise de 24 % chez Amazon. Ce casque sans fil accompagne les déplacements quotidiens, que ce soit dans les transports, au bureau ou lors d'une séance de sport. Son boîtier USB-C facilite la recharge et la puce H2 améliore la qualité audio sans complexité. Certains diront qu'il n'a pas atteint son prix le plus bas, mais la réduction reste intéressante pour ce modèle récent.
✅ Les plus
- Jusqu'à 24 heures d'autonomie avec le boîtier de charge USB-C
- Audio spatial personnalisé immersif avec suivi dynamique des mouvements de la tête
- Résistance à la transpiration et à l'eau (norme IPX4) pour les activités sportives
- Puce H2 offrant un son amélioré et des appels plus clairs
- Égalisation adaptative pour un rendu sonore ajusté à chaque oreille
❌ Les moins
- Absence de réduction active du bruit
- Fonctionnalités avancées limitées sur Android ou hors écosystème Apple
Apple iPhone 16 : l'écran Super Retina XDR à 592 € chez Amazon
La réduction actuelle rend accessible un smartphone polyvalent, adapté à un usage intensif ou au quotidien. On peut trouver que ce tarif facilite l'accès à une expérience fluide et rapide, même pour les tâches exigeantes.
L'Apple iPhone 16 passe à 592 € avec une baisse de 18 % chez Amazon. Ce modèle combine un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces avec la nouvelle puce A18. Il se montre à l'aise pour la photo, la navigation et le multitâche. Certains diront que les usages quotidiens gagnent en fluidité, d'autant que l'autonomie tient sans mal une journée entière.
✅ Les plus
- Puce A18 puissante avec GPU 5 cœurs pour des performances rapides et stables
- Double SIM (Nano SIM + eSIM) pour séparer usage personnel et professionnel
- Résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68 (immersion jusqu'à 6 mètres, 30 minutes)
- Écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces (15,5 cm), résolution 2532 x 1170 pixels
- Caméra principale 48 Mpx pour des photos nettes, même en basse lumière
❌ Les moins
- Pas de prise casque 3,5 mm, utilisation d'un adaptateur ou d'écouteurs sans fil nécessaire
- Stockage non extensible, limité à 128 Go
- Chargeur secteur non inclus
Apple iPad 11 pouces : 128 Go en baisse à 345,99 € sur Amazon
Le format compact de cette tablette s'adapte aux déplacements et aux usages quotidiens, avec une autonomie qui permet de travailler ou se divertir sans contrainte. On apprécie aussi la polyvalence d'un écran lumineux pour la vidéo comme pour la prise de notes.
L'Apple iPad s'affiche à 345,99 € après une baisse de 15 % chez Amazon. L'appareil combine légèreté et écran 11 pouces pour un usage nomade, lecture ou travail. La puce A16 Bionic assure une navigation fluide, y compris lors du multitâche ou de la retouche d'images. Sa batterie tient aisément une journée complète, ce qui reste appréciable quand on bouge beaucoup ou qu'on alterne entre films, visioconférences et prise de notes.
✅ Les plus
- Écran Liquid Retina de 27,9 cm (11 pouces) avec résolution 2360 x 1640 pixels pour un affichage précis
- Puce Apple A16 Bionic à 5 cœurs offrant fluidité et réactivité pour le multitâche
- Stockage interne de 128 Go adapté aux usages pro comme perso
- Double caméra 12 Mpx avant/arrière avec vidéo 4K et Smart HDR 4
- Compatibilité Wi-Fi 6 pour des transferts rapides (jusqu'à 1,2 Gbit/s en théorie)
❌ Les moins
- Apple Pencil non inclus à l'achat
- Absence de port USB-A ou HDMI pour la connexion directe à certains périphériques
Apple Mac Mini M4 : 16 Go et SSD 256 Go en forte baisse chez Amazon
Le format compact autorise une installation discrète sur un bureau, tout en offrant assez de puissance pour travailler ou se divertir confortablement, et ce, à un tarif rarement proposé.
Le Mac Mini M4 tombe à 576,51 € avec 18 % de réduction chez Amazon. Ce modèle compact s'intègre facilement sur un bureau et s'adresse à celles et ceux qui cherchent à gagner de la place sans sacrifier les performances. Sa nouvelle puce M4 gère sans difficulté les tâches courantes, la bureautique ou la navigation web, même pour un usage prolongé.
✅ Les plus
- Puce Apple M4 avec 10 cœurs CPU et 10 cœurs GPU pour une grande polyvalence
- 16 Go de mémoire unifiée : gestion fluide des applications professionnelles
- Stockage SSD de 256 Go pour des transferts rapides et sécurisés
- Format compact : seulement 19,7 cm de côté, facile à intégrer dans tout espace de travail
- Connectique gigabit Ethernet pour une connexion réseau stable
❌ Les moins
- Capacité de stockage limitée à 256 Go, contraignante pour les gros fichiers multimédias
- Absence de ports USB-A, nécessite parfois des adaptateurs selon votre matériel
- Non évolutif : la mémoire vive et le stockage ne sont pas modifiables après l'achat
Apple AirTag en lot de 4 : le tracker à prix choc
Amazon propose à l'occasion de son Prime Day un lot de tracker Apple AirTag qui permet de localiser facilement clés, sac ou valise à un tarif rarement observé sur un produit Apple.
Le lot de 4 AirTag tombe à 89 € chez Amazon, soit 31 % de réduction par rapport au prix moyen constaté. Chaque balise aide à retrouver rapidement vos affaires du quotidien, comme un sac ou des clés, grâce à l'application Localiser. L'installation se fait en quelques secondes sur un iPhone. La solution reste simple et discrète, même dans un usage familial ou en déplacement.
✅ Les plus
- Repérage rapide d'objets égarés via l'application Localiser
- Fonction localisation précise compatible avec certains iPhone récents
- Autonomie supérieure à 1 an grâce à la pile remplaçable
- Résistance à l'eau et à la poussière (indice IP67)
- Réseau Localiser sécurisé, confidentialité respectée pour les données
❌ Les moins
- Fonction localisation précise non disponible sur tous les modèles d'iPhone
- Accessoires de fixation vendus séparément
- Utilisation limitée aux appareils Apple
Apple Watch SE 2 : la montre vraiment abordable pendant Prime Day
Le suivi d'activité et de santé devient accessible grâce à une remise rarement observée sur ce modèle Apple. De quoi surveiller sommeil, rythme cardiaque ou efforts quotidiens sans se ruiner, même pour les plus réticents à la technologie.
Apple Watch SE 2 s'affiche à 184,30 € chez Amazon, soit une baisse de 12 % et le prix le plus bas jamais vu pour cette version. Ce modèle se concentre sur l'essentiel du suivi d'activité au quotidien, sans les fonctions avancées des modèles Pro. On trouve le suivi du sommeil, la détection d'accidents et un affichage clair des données, même en mouvement. L'autonomie couvre la journée sans contrainte, ce qui rassure si vous hésitez encore à passer à la montre connectée.
✅ Les plus
- Suivi précis de la fréquence cardiaque et du sommeil, idéal pour surveiller votre forme chaque jour.
- Fonction détection des accidents pour plus de sécurité lors des déplacements.
- Écran Retina lumineux de 40 mm lisible en extérieur.
- Accès à de nombreuses notifications, appels et messages directement au poignet.
- Boîtier en aluminium léger et bracelet sport confortable, adapté à un usage quotidien.
❌ Les moins
- Absence de fonction ECG et d'oxygénation du sang, présentes sur des modèles plus haut de gamme.
- Autonomie limitée à environ 18 heures, nécessite une recharge quotidienne.
- Fonctionnalités avancées de santé absentes, comme la température corporelle ou le suivi du cycle menstruel.
Apple Watch Series 10 GPS en promo à 359 €
Apple propose ici un suivi de l'activité complet et une autonomie confortable, à un tarif rarement observé pour une montre connectée de cette génération.
L'Apple Watch Series 10 passe à 359 € avec une réduction de 8 % chez Amazon. Ce modèle accompagne chaque journée, du réveil au coucher, en suivant votre santé et votre activité sans effort. Son écran plus large reste lisible partout, même au soleil. On apprécie la finesse du boîtier qui s'oublie vite au poignet.
✅ Les plus
- Écran OLED large et lumineux pour une lisibilité optimale, même en plein jour
- Design fin, boîtier en aluminium noir de jais et boucle sport confortable
- Fonction ECG intégrée pour surveiller votre rythme cardiaque facilement
- Suivi avancé de l'activité physique et du sommeil sur plusieurs jours
- Montre neutre en carbone, démarche plus responsable
❌ Les moins
- Autonomie limitée à environ 18 heures selon l'utilisation
- Nécessite un iPhone pour profiter de toutes les fonctions
- Pas compatible avec Android
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.