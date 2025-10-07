La tablette Apple s'impose rapidement comme un outil du quotidien. Son écran Liquid Retina de 11 pouces affiche des couleurs fidèles, ce qui rend la lecture et la navigation confortables, même en déplacement. La puce A16 Bionic assure une réactivité immédiate, que l'on lance une visioconférence, qu'on retouche une photo ou qu'on consulte des documents. Certains diront que le format léger fait vraiment la différence quand il faut l'emporter dans un sac déjà bien rempli.

Avec son autonomie d'une journée et son stockage de 128 Go, elle s'adapte à des usages variés, du visionnage de séries à la prise de notes en réunion. L'appareil photo de 12 Mpx capture facilement les documents ou les souvenirs, sans compromis sur la qualité. On peut trouver qu'elle remplace même parfois un ordinateur portable, notamment pour ceux qui privilégient la simplicité ou la mobilité.