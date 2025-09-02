En ce 2 septembre 2025, nombreux sont les étudiants qui prennent possession de leur nouveau studio, parfois sans téléviseur ni box internet. C’est précisément à ce besoin que répond la fibre RED by SFR. Pour 19,99 € par mois, cette offre sans engagement propose un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, largement suffisant pour suivre des cours en ligne, regarder Netflix en 4K ou jouer sur console sans latence. Le tout sans se ruiner, et avec une installation rapide, parfois sans intervention technique si le logement est déjà raccordé à la fibre.

Côté usage, RED mise sur l’efficacité : pas de décodeur imposé, mais une application RED TV incluse, qui permet d’accéder à 35 chaînes en direct sur smartphone, tablette ou Smart TV connectée. Cette flexibilité est idéale quand on n’a pas encore investi dans une télévision ou qu’on vit dans un espace réduit. Il est bien sûr possible d’opter pour un décodeur (3 €/mois) ou d’élargir son bouquet TV (2 €/mois), mais l’essentiel est déjà là.

Ce qui rend cette offre encore plus intéressante en ce moment, c’est la suppression des 39 € de frais de mise en service, habituellement facturés à la souscription. L’option appels illimités vers les mobiles en France est, elle aussi, incluse sans surcoût, un bonus qui améliore encore le rapport qualité/prix. Seuls manques notables : l’absence de Wi-Fi 6 sur la box et pas de multi-TV sans options. Mais pour un usage individuel ou en colocation étudiante, c’est un non-problème. À ce tarif, difficile de faire mieux pour une première installation.