Vous venez d’emménager dans un studio sans télé et avec un budget serré ? Cette offre fibre RED by SFR à moins de 20€ tombe à pic : rapide, sans engagement et pensée pour les étudiants. Découvrez pourquoi c’est le bon plan de la rentrée.
Avec la rentrée, les bons plans internet à petit prix sont plus recherchés que jamais. RED by SFR propose une box fibre idéale pour les étudiants fraîchement installés : 19,99 €/mois, sans engagement, avec un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement. L’offre inclut aussi l’appli RED TV, parfaite pour regarder ses programmes depuis un smartphone ou une tablette, sans avoir besoin de télé. Et jusqu’à la fin de la promo, les frais de mise en service de 39 € sont offerts, ce qui rend l’offre encore plus intéressante à l’heure de meubler son premier logement.
Pourquoi choisir l'offre RED Box ?
- Fibre rapide à petit prix
- Application TV incluse
- Aucuns frais de mise en service
Une box fibre idéale pour bien démarrer dans son nouveau chez-soi
Pensée pour les petits espaces et les budgets serrés, l’offre fibre RED by SFR s’adresse à tous ceux qui s’installent pour la première fois, notamment les étudiants. Elle allie un débit solide, une interface simple et des options TV sans matériel supplémentaire.
Dans notre comparatif des meilleures box internet sans engagement, elle fait partie des offres les plus intéressantes. Et comme l’indique notre test complet de la RED Box de SFR, son installation rapide et son excellent rapport qualité/prix en font un choix évident pour une rentrée réussie.
RED Box ADSL Wifi 5
sans engagement
En option
Appels vers les fixes
20Mb/s
19,99€
Mise en service de 39€ offerte !
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
ADSL/VDSL
Débit descendant
20Mb/s
Décodeur TV
En option
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
sans engagement
Opérateur
SFR
Technologie
ADSL/VDSL
WiFi
WiFi 5
Débit descendant
20Mb/s
Débit montant
1Mb/s
Décodeur TV
En option
Chaînes
35 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
100 pays
Frais de résiliation
49€
En ce 2 septembre 2025, nombreux sont les étudiants qui prennent possession de leur nouveau studio, parfois sans téléviseur ni box internet. C’est précisément à ce besoin que répond la fibre RED by SFR. Pour 19,99 € par mois, cette offre sans engagement propose un débit jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi, largement suffisant pour suivre des cours en ligne, regarder Netflix en 4K ou jouer sur console sans latence. Le tout sans se ruiner, et avec une installation rapide, parfois sans intervention technique si le logement est déjà raccordé à la fibre.
Côté usage, RED mise sur l’efficacité : pas de décodeur imposé, mais une application RED TV incluse, qui permet d’accéder à 35 chaînes en direct sur smartphone, tablette ou Smart TV connectée. Cette flexibilité est idéale quand on n’a pas encore investi dans une télévision ou qu’on vit dans un espace réduit. Il est bien sûr possible d’opter pour un décodeur (3 €/mois) ou d’élargir son bouquet TV (2 €/mois), mais l’essentiel est déjà là.
Ce qui rend cette offre encore plus intéressante en ce moment, c’est la suppression des 39 € de frais de mise en service, habituellement facturés à la souscription. L’option appels illimités vers les mobiles en France est, elle aussi, incluse sans surcoût, un bonus qui améliore encore le rapport qualité/prix. Seuls manques notables : l’absence de Wi-Fi 6 sur la box et pas de multi-TV sans options. Mais pour un usage individuel ou en colocation étudiante, c’est un non-problème. À ce tarif, difficile de faire mieux pour une première installation.