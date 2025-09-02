Amazon sort le grand jeu ce mardi avec une pluie de réductions sur des produits stars : smartphones, téléviseurs 4K, PC portables et accessoires indispensables. Une sélection de 10 bons plans à prix cassés que nous avons repérés pour vous aider à faire de belles économies.
C’est la rentrée et Amazon en profite pour frapper fort dès ce mardi 2 septembre, avec une avalanche de bons plans pour bien commencer la semaine. Le géant du e-commerce propose des réductions sur des produits variés, allant des smartphones premium comme l’iPhone 16 et le Google Pixel 9, aux indispensables du quotidien tels que les PC portables, téléviseurs 4K ou encore accessoires Apple. De quoi équiper toute la maison à prix réduit et démarrer septembre du bon pied. Découvrez sans attendre les 10 meilleures offres du moment ci-dessous !
Les meilleurs bons plans forfaits, antivirus, VPN
- 1minAI Pro, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 26 € (-87 %)
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-82 %)
- Antivirus Mac Intego à 1,67 € par mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- Forfait RED by SFR 100 Go 5G à 8,99 €/mois sans engagement
Les dernières ventes flash à saisir
- Google Pixel 9 avec 45 W Chargeur Noir Volcanique, 128GB à 599,00 € au lieu de 899,00 €
- Téléviseur LED 43” Samsung Crystal UHD 4K à 279,00 € au lieu de 399,99 €
- Ordinateur de Bureau Tout-en-Un Dell Inspiron 24 5430 23.8” FHD à 529,00 € au lieu de 649,00 €
- Apple Pencil Pro à 119,00 € au lieu de 149,00 €
- Ordinateur Portable Dell Inspiron 15 3535 15.6” FHD à 349,00 € au lieu de 499,00 €
- Ordinateur Portable 15,6” FHD à 229,00 € au lieu de 299,00 €
- Écran PC 23.8” Full HD IPS à 74,90 € au lieu de 99,90 €
- Apple iPhone 16 (128 Go) – Noir à 808,71 € au lieu de 969,00 €
- Aspirateur Laveur sans Fil Roborock F25 XT à 479,99 € au lieu de 549,00 €
- Batterie Externe INIU 22.5W 10000mAh à 21,99 € au lieu de 26,99 €
Pourquoi ces bons plans Amazon valent le détour ?
Ces offres permettent de s’équiper à prix réduit avec des produits récents et fiables, qu’il s’agisse de renouveler son smartphone, d’améliorer son espace de travail ou d’ajouter un téléviseur 4K dans le salon. On retrouve par exemple l’iPhone 16, déjà passé au crible dans notre test complet sur Clubic, qui met en avant ses qualités photo et son autonomie soignée.
Du côté des ordinateurs, les modèles Dell Inspiron figurent parmi les références les plus populaires pour travailler confortablement à domicile. Enfin, l’ajout d’accessoires comme l’Apple Pencil Pro ou d’un écran PC Full HD permet d’optimiser son usage quotidien sans se ruiner.
Bien choisir ses équipements high-tech à la rentrée
La rentrée marque souvent un tournant, avec des besoins qui évoluent autant dans le cadre professionnel que personnel. C’est le moment idéal pour renouveler son matériel et partir sur de bonnes bases, qu’il s’agisse de s’équiper pour le télétravail, les cours ou les loisirs numériques. Les smartphones haut de gamme comme l’iPhone 16 ou le Google Pixel 9 séduisent par leurs performances et leur longévité, un choix pertinent pour ceux qui cherchent un appareil fiable sur plusieurs années.
Côté bureautique, les PC portables et tout-en-un Dell se révèlent adaptés à des usages variés, de la prise de notes en cours à la gestion multitâche à domicile. Ces modèles combinent écran confortable et bonne autonomie, sans faire exploser le budget. Pour compléter l’installation, un écran externe ou un accessoire comme l’Apple Pencil Pro peut aussi apporter un vrai confort au quotidien.
Enfin, le divertissement n’est pas en reste avec le téléviseur Samsung Crystal UHD 4K, qui offre une expérience visuelle immersive pour un tarif accessible. L’aspirateur laveur Roborock, de son côté, illustre parfaitement l’intérêt d’investir dans des appareils connectés pour gagner du temps au quotidien. En profitant des offres Amazon de cette semaine de rentrée, vous misez sur des produits utiles et durables, sélectionnés pour répondre à des besoins concrets.