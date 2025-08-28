En résumé ? La Bbox Rentrée de Bouygues Telecom intègre le Wi-Fi 6, garantissant des débits jusqu'à 1 Gb/s pour une connexion ultra-stable dans les colocations ou pour le télétravail. Avec un modem éco-conçu (90% plastique recyclé) et décodeur 4K inclus, elle combine performance et responsabilité. Pourquoi c'est utile ? Elle optimise les usages data-intensive sans ralentissements.
Vous en avez marre des connexions ralenties alors que vous enchaînez visioconférences, jeux en ligne et séries en 4K ? La Bbox Rentrée de Bouygues Telecom est la réponse pour une rentrée ultra-connectée. À 26,99€/mois, elle combine Wi-Fi 6 pour une couverture optimale, 180 chaînes TV et un décodeur 4K Android TV avec apps de streaming.
Grâce au programme B.iG, liez un forfait mobile 20 Go+ et figez le prix à vie. Bénéficiez aussi de l’Internet Garanti (clé 4G +200 Go) et d’une installation gratuite, pour une solution adaptée aux étudiants, télétravailleurs et passionnés de tech en quête de performance.
Bbox rentrée : la fibre à la vitesse supérieure pour une rentrée connectée
Un tarif spécial rentrée pour une offre fibre complète
La Bbox rentrée de Bouygues Telecom propose un tarif préférentiel à 26,99 €/mois pendant 12 mois. Après cette période, le prix passe à 33,99 €/mois, sauf si le bon plan B.iG est activé. En souscrivant à un forfait mobile Bouygues Telecom 20 Go et plus (ou en étant déjà client mobile avec ce forfait), le tarif préférentiel est conservé durablement. L’offre inclut un engagement de 12 mois, avec des frais de mise en service offerts via un remboursement sur demande.
Le Wi-Fi 6 : la nouvelle norme pour des performances optimales
Équipée du Wi-Fi 6, la Bbox Polymèle offre des débits jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mb/s en envoi. Cette technologie garantit une connexion stable pour le streaming HD, les jeux en ligne ou le télétravail. Le modem, conçu avec 90 % de plastique recyclé, intègre la fonction Wi-Fi intelligent pour une couverture domestique optimale.
Une expérience TV immersive avec le décodeur 4K
L’offre inclut un décodeur Bbox TV 4K pour plus de 180 chaînes. L’interface Android TV et Google Assistant permettent de naviguer en vocal, lancer des apps comme Netflix ou Prime Video, et d’accéder au replay. L’enregistreur 100h et la reprise de programmes en cours assurent un confort visuel renforcé.
Découvrez l’offre Bbox rentrée sur le site officiel et profitez d’une connexion optimisée pour la rentrée.
Une expérience ultra-performante pensée pour les technophiles
La Bbox Polymèle : un modem éco-conçu au service de la performance
La Bbox Polymèle allie technologie avancée et matériaux durables. Fabriquée à 90 % en plastique recyclé, elle obtient la certification Green Product Mark. Son design vertical optimise la diffusion du Wi-Fi en éloignant les antennes des composants électroniques, évite les pertes de signal.
Équipée de 4 ports Ethernet Gigabit, d’un port 2.5G (Gigabit) et d’un USB 3.0 pour disques externes, elle répond aux besoins des foyers connectés. Grâce à Bouygues Telecom (n°1 du Wi-Fi selon nPerf), sa performance est garantie même avec plusieurs appareils simultanés.
Les atouts concrets du Wi-Fi 6 et du Wi-Fi intelligent
Le Wi-Fi 6 utilise l’OFDMA et le MU-MIMO pour gérer plusieurs connexions. L’OFDMA divise les canaux, réduisant latence et interférences, tandis que le MU-MIMO utilise des antennes pour transferts parallèles.
Ces technologies stabilisent le streaming HD, jeux en ligne et visioconférences. Le Wi-Fi intelligent sélectionne les fréquences optimisées pour chaque appareil. Idéal pour Thomas, entouré de smartphones, ordinateurs et consoles, il assure une connexion fluide même avec des usages intensifs.
Le décodeur 4K sous Android TV : bien plus que la télévision
Le décodeur 4K sous Android TV centralise le divertissement. Accès au Google Play Store avec Netflix, Amazon Prime Video ou YouTube, il élimine les boîtiers externes. Ses 100h d’enregistrement, pause/reprise du direct et replay offrent flexibilité pour un utilisateur mobile comme Thomas. Interface personnalisable et diffusion via Chromecast : il permet de jouer depuis un smartphone ou une manette Xbox/PlayStation. Une solution tout-en-un pour séries, jeux et réunions.
Un bon plan qui dure : comment profiter du meilleur tarif et des services inclus
Souscrire à un forfait mobile Bouygues Telecom de 20 Go ou plus permet de conserver le prix de 26,99 €/mois après la première année. Sans cette condition, le tarif passe à 33,99 €/mois. Une opportunité unique pour réduire ses frais sans compromis sur la qualité. Découvrez l'offre Bbox rentrée sur le site officiel pour saisir ce bon plan.
Bbox Rentrée Fibre
engagement 12 mois
Avec décodeur TV
Appels vers les fixes
1Gb/s
26,99€
Engagement
engagement 12 mois
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
Débit descendant
1Gb/s
Décodeur TV
Avec décodeur TV
Appels inclus
Appels vers les fixes
Engagement
engagement 12 mois
Opérateur
Bouygues Telecom
Technologie
Fibre
WiFi
WiFi 6
Débit descendant
1Gb/s
Débit montant
700Mb/s
Décodeur TV
Avec décodeur TV
Chaînes
180 chaînes
Appels inclus
Appels vers les fixes
Nombre de destinations
110 pays
Frais d'activation
48€
Frais de résiliation
59€
Remboursement frais de résiliation
100€ remboursé sur frais de résiliation
Le programme B.iG : l'astuce pour un prix bloqué après un an
Associez Bbox rentrée et forfait mobile pour créer un écosystème connecté. Le Wi-Fi 6 booste streaming HD, jeux en ligne et télétravail. Avec 180 chaînes incluses, une offre complète à tarif imbattable. Idéal pour les étudiants ou les foyers connectés.
Une souscription simplifiée et sans frais cachés
Les frais de mise en service de 48 € sont remboursés. Bouygues Telecom prend en charge la résiliation et rembourse jusqu’à 50 € de frais associés. Des garanties pour faciliter le passage à la fibre, sans mauvaise surprise.
L'internet garanti pour une connexion sans interruption
Une clé 4G avec 200 Go de data est fournie dès la souscription, avant l’installation de la Bbox. En cas de panne, le service reste actif jusqu’au rétablissement. La Bbox Polymèle, éco-conçue avec 90 % de plastique recyclé, assure une diffusion optimale du signal Wi-Fi. Bouygues Telecom, n°1 du Wi-Fi selon nPerf, allie performance et durabilité. Parfait pour les étudiants ou télétravailleurs exigeants.
À qui s'adresse vraiment la Bbox rentrée de Bouygues Telecom ?
La solution idéale pour les étudiants et les colocations
La Bbox rentrée répond parfaitement aux besoins des étudiants en colocation. Son Wi-Fi 6 gère facilement plusieurs usages simultanés : streaming HD, jeux en ligne ou visioconférences.
Le tarif préférentiel à 26,99 €/mois pendant 12 mois s'ajuste aux budgets étudiants. Le programme B.iG prolonge cette offre à vie en souscrivant à un forfait mobile Bouygues 20 Go et plus, une solution économique pour les jeunes multipliant smartphone et box.
Un allié de taille pour le télétravail et les créateurs de contenu
Les télétravailleurs bénéficient d'un débit montant de 700 Mb/s, idéal pour les visioconférences HD et les transferts de fichiers lourds. Le Wi-Fi intelligent optimise la couverture réseau, avec une connexion stable même dans un logement spacieux. En cas de coupure fibre, la clé 4G incluse offre 200 Go de données pour continuer à travailler. Les créateurs de contenu gagnent en réactivité avec un upload 30% plus rapide qu’un Wi-Fi 5.
Le hub de divertissement parfait pour les foyers connectés
Les foyers profiteront d’un bouquet de 180 chaînes et d’un décodeur 4K compatible Google Cast. Le Wi-Fi 6 supporte plusieurs flux simultanés, entre films en 4K, jeux en ligne et appels vidéo. L'offre inclut les appels illimités vers les fixes en France et 110 destinations internationales.
La Bbox Polymèle, conçue avec 90% de plastique recyclé, reste performante grâce à des débits jusqu’à 1 Gb/s. Pour profiter de cette offre temporaire, rendez-vous sur le site de Bouygues Telecom avant la fin de la période de rentrée.
La Bbox Rentrée de Bouygues Telecom allie innovation technologique, performances élevées via le Wi-Fi 6, et engagement écologique avec sa Bbox Polymèle recyclée. Idéale pour étudiants, télétravailleurs ou familles, elle offre un tarif attractif (26,99€/mois), un décodeur 4K, et des services exclusifs comme l’Internet Garanti. Une solution complète pour une rentrée connectée, disponible sur le site de Bouygues Telecom.