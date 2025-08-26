Comme chaque année, Boulanger profite de la rentrée pour casser les prix sur de nombreux produits high-tech et électroménagers. Cette période est idéale pour renouveler son équipement, qu’il s’agisse d’un PC portable pour les étudiants, d’un écran gamer pour les passionnés ou d’appareils du quotidien comme des aspirateurs ou des enceintes connectées. Les promotions couvrent un large éventail de besoins : travail, divertissement, mobilité et maison.

Boulanger joue la carte de la polyvalence en proposant aussi bien des produits premium comme le Dyson V15 Detect Absolute que des accessoires indispensables à prix mini, tels que les enceintes ou les casques JBL. L’enseigne met également en avant des offres sur des appareils pratiques pour le quotidien : imprimantes, tablettes et écrans PC, qui figurent parmi les articles les plus recherchés au moment de la rentrée.

Avec des réductions pouvant atteindre plusieurs centaines d’euros, cette campagne de promotions s’annonce comme l’une des plus intéressantes de l’année. Si vous envisagiez de vous équiper ou de renouveler certains appareils, c’est sans doute le bon moment pour le faire chez Boulanger.