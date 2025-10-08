Les produits Samsung sont à l’honneur pour le Prime Day ! Smartphones pliables, tablettes haut de gamme, écrans gaming ou SSD ultra rapides : Amazon frappe fort avec des réductions spectaculaires sur les appareils du géant coréen.
Chaque année, le Prime Day d’Amazon s’impose comme l’un des événements shopping les plus attendus avant le Black Friday. Et cette édition 2025 ne fait pas exception. Samsung, l’un des leaders mondiaux de la tech, voit une large partie de son catalogue passer en promotion. Des smartphones Galaxy pliables aux tablettes performantes, en passant par des SSD internes ou des PC portables élégants, tout y passe — avec parfois plus de 600 € de réduction. Voici notre sélection des meilleurs bons plans Samsung à saisir dès aujourd’hui sur Amazon.
Top des deals Samsung pour le Prime Day Amazon
- Samsung Galaxy Z Flip6 (5G) 512 Go à 699 € au lieu de 1319 €
- SSD interne Samsung 990 EVO Plus 2 To à 109,24 € au lieu de 127,99 €
- SSD interne Samsung 9100 Pro 1 To à 119,69 € au lieu de 199,99 €
- Ecran PC gaming Samsung Odyssey G5 32'' 165Hz à 199 € au lieu de 349 €
- Samsung Galaxy Tab A9+ (64 Go) à 169,90 € au lieu de 179,90 €
- Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 (64 Go) à 199 € au lieu de 258,71 €
- Samsung Galaxy Tab S9 FE (128Go) à 299 € au lieu de 645 €
- Samsung Galaxy Book4 360 15.6'' à 899,99 € au lieu de 1799 €
- Samsung Galaxy Book4 Edge 14’’ à 989 € au lieu de 1799 €
Pour profiter des Jours Flash Prime, n'oubliez pas de devenir membre Amazon Prime. Vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours, c'est donc le bon moment pour tester.
Prime Day : Amazon s’attaque aux produits Samsung et casse les prix !
Ce Prime Day 2025 marque un tournant pour les fans de Samsung : les remises sont impressionnantes et concernent à la fois le matériel mobile, les produits connectés et les accessoires hautes performances. Le Galaxy Z Flip6, dernier smartphone pliable de la marque, tombe sous la barre symbolique des 700 €, soit une économie de plus de 600 €, du jamais vu sur un produit aussi récent. Côté productivité, les tablettes Galaxy Tab S9 FE et S6 Lite s’affichent à prix choc, parfaites pour le télétravail, les études ou le streaming.
Les créatifs et les joueurs apprécieront quant à eux le Galaxy Book4 360, un PC convertible ultrafin, proposé à presque moitié prix. Même les composants PC ne sont pas oubliés : les SSD Samsung 990 EVO Plus et 9100 Pro, réputés pour leur vitesse et leur fiabilité, profitent eux aussi de belles baisses. Enfin, les gamers pourront craquer pour le superbe Odyssey G5 32’’, un écran incurvé QHD à 165 Hz, idéal pour une immersion totale. En somme, ce Prime Day signe l’un des meilleurs moments de l’année pour s’équiper Samsung sans se ruiner.
Prime Day vs. Black Friday : faut-il acheter dès maintenant ?
Chaque année, les consommateurs se posent la même question : faut-il profiter des offres du Prime Day ou attendre le Black Friday ? En 2025, la réponse penche clairement du côté du Prime Day. Pourquoi ? D’abord, parce que les stocks sont souvent limités sur les produits stars comme les Galaxy Z Flip ou les MacBook concurrents. Ensuite, les remises affichées par Amazon sont déjà comparables, voire supérieures, à celles observées pendant le Black Friday sur certains produits Samsung.
Ce Prime Day agit comme un véritable échauffement commercial, où les meilleures références partent très vite. Si vous hésitez entre deux périodes, mieux vaut donc sécuriser votre achat maintenant, surtout pour les appareils récents qui ne seront peut-être pas autant bradés en novembre. De plus, Amazon offre souvent la livraison rapide gratuite et des facilités de paiement pour les abonnés Prime, ce qui rend la décision encore plus facile. En clair : le Prime Day n’est plus une répétition du Black Friday… c’est désormais une vraie opportunité à part entière pour faire d’excellentes affaires, surtout sur les produits premium comme ceux de Samsung.
Comment profiter des ventes flash du Prime Day ?
Afin de profiter des Jours Flash Amazon Prime, vous devez avant tout souscrire à un abonnement Amazon Prime. Pour ça, rien de plus simple, il vous suffit de créer un compte Amazon puis de souscrire à l'une des offres Amazon Prime :
- Amazon Prime à 69€ par an
- Amazon Prime à 6,99€/mois
- Amazon Prime Student 3,49€/mois (pour les étudiants et les 18-22 ans)
Si vous n'avez jamais été abonné, Amazon vous permet de bénéficier d'un essai gratuit de 30 jours au service Amazon Prime.