Ce Prime Day 2025 marque un tournant pour les fans de Samsung : les remises sont impressionnantes et concernent à la fois le matériel mobile, les produits connectés et les accessoires hautes performances. Le Galaxy Z Flip6, dernier smartphone pliable de la marque, tombe sous la barre symbolique des 700 €, soit une économie de plus de 600 €, du jamais vu sur un produit aussi récent. Côté productivité, les tablettes Galaxy Tab S9 FE et S6 Lite s’affichent à prix choc, parfaites pour le télétravail, les études ou le streaming.

Les créatifs et les joueurs apprécieront quant à eux le Galaxy Book4 360, un PC convertible ultrafin, proposé à presque moitié prix. Même les composants PC ne sont pas oubliés : les SSD Samsung 990 EVO Plus et 9100 Pro, réputés pour leur vitesse et leur fiabilité, profitent eux aussi de belles baisses. Enfin, les gamers pourront craquer pour le superbe Odyssey G5 32’’, un écran incurvé QHD à 165 Hz, idéal pour une immersion totale. En somme, ce Prime Day signe l’un des meilleurs moments de l’année pour s’équiper Samsung sans se ruiner.