Le smartphone pliant s'intègre facilement dans n'importe quelle poche ou sac. Il accompagne chaque moment de la journée, que ce soit pour vérifier un message, prendre une photo rapide ou écouter de la musique dans le métro. Sa compacité ne réduit pas ses capacités, bien au contraire. La batterie tient une journée complète, et le système de refroidissement limite les échauffements lors d'un appel ou d'une longue session de jeux. Certains apprécieront la prise en main rassurante, avec un cadre en aluminium solide et un verre Gorilla Glass résistant aux chocs du quotidien.

L'interface reste intuitive même pour quelqu'un qui découvre ce format. On remarque que la FlexCam permet de poser l'appareil sur une table pour un selfie ou une visioconférence sans accessoire supplémentaire. Le modèle ne fait aucun compromis sur la sécurité : la résistance à l'eau IP54 protège contre les projections, utile quand on traverse la ville sous la pluie ou que l'on prend un appel dans une cuisine animée.

Cette polyvalence, associée à une charge rapide livrée de série, donne au Samsung Galaxy Z Flip6 une vraie place pour ceux qui veulent un smartphone moderne et simple à utiliser.