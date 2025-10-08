Envie de booster votre PC, votre console ou de sécuriser vos fichiers ? Le Prime Day est le moment rêvé pour s’équiper ! Amazon affiche des prix records sur les SSD Samsung, SanDisk et Crucial, trois marques incontournables de la mémoire flash.
Stockage rapide, fiabilité exemplaire et prix en chute libre : le Prime Day 2025 est l’occasion parfaite pour changer ou étendre votre SSD. Qu’il s’agisse d’un disque interne pour votre PC gamer, d’un SSD externe pour transporter vos fichiers ou d’un modèle compatible PlayStation 5, Amazon multiplie les bonnes affaires sur les plus grandes marques du marché. Avec des réductions allant jusqu’à 30 %, cette sélection Samsung, SanDisk et Crucial vous permettra de profiter de vitesses fulgurantes sans exploser votre budget.
TOP des deals sur les SSD pour le Prime Day chez Amazon :
- SSD Samsung 990 EVO Plus 2 To à 109,24 € au lieu de 127,99 €
- SSD Samsung 990 Pro 4 To à 254,99 € au lieu de 359,99 €
- SSD Crucial P310 (compatible PS5) 2 To à 125,99 € au lieu de 144,99 €
- SSD Samsung 870 EVO 2,5’’ 2 To à 134,99 € au lieu de 164,99 €
- SSD Crucial X9 2To à 122,99 € au lieu de 132,99 €
- SSD portable SanDisk 2 to à 132,99 € au lieu de 145,54 €
Prime Day : une occasion en or pour acheter un SSD au meilleur prix
Le Prime Day 2025 s’impose une fois encore comme la meilleure période pour acheter du matériel de stockage sans se ruiner. Les SSD, longtemps réservés aux utilisateurs exigeants, sont désormais devenus indispensables pour tous : ils réduisent drastiquement les temps de chargement, accélèrent les transferts de données et prolongent la durée de vie de votre machine. Cette année, Amazon affiche des remises particulièrement agressives sur les grandes marques du secteur. Le Samsung 990 Pro 4 To, référence absolue pour les joueurs et les créateurs de contenu, chute de plus de 100 €, tandis que le Crucial P310 est parfait pour booster la PlayStation 5 grâce à ses vitesses compatibles NVMe Gen4. Les utilisateurs nomades ne sont pas oubliés : les SSD SanDisk et Crucial X9, compacts et robustes, offrent des performances de haut vol pour un stockage portable et sécurisé.
En résumé, qu’il s’agisse de gagner en fluidité, d’augmenter votre espace de travail ou d’améliorer vos performances gaming, le Prime Day 2025 propose des prix plancher sur les meilleurs SSD du marché.
Format, vitesse, compatibilité console… comment bien choisir son SSD ?
Avant de profiter des promotions, encore faut-il bien choisir le type de SSD adapté à vos besoins. Les modèles NVMe (M.2), comme le Samsung 990 EVO ou le Crucial P310, offrent les vitesses de lecture/écriture les plus rapides (jusqu’à 7000 Mo/s) et conviennent parfaitement aux PC gamers ou aux PS5. Les SSD 2,5’’ SATA, tels que le Samsung 870 EVO, sont quant à eux plus abordables et compatibles avec la plupart des ordinateurs portables ou de bureau. Si vous préférez la portabilité, les SSD externes USB-C (SanDisk ou Crucial X9) sont idéaux pour sauvegarder vos fichiers, photos et vidéos tout en profitant d’un design compact et résistant.
Autre point clé : la capacité. En 2025, 1 To devient le minimum pour un usage polyvalent, tandis que 2 To ou plus sont recommandés pour les gamers et créateurs de contenu. Enfin, vérifiez toujours la garantie constructeur et les technologies de protection thermique pour assurer la longévité de votre disque. En clair, entre les remises exceptionnelles et la variété de formats, le Prime Day est le moment idéal pour investir dans un SSD rapide, fiable et durable.
