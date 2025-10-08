Le smartphone pliant accompagne les journées actives, que ce soit pour le travail ou les loisirs. Les utilisateurs profitent d'un écran qui s'ouvre en grand pour lire, consulter des documents ou visionner du contenu, puis se referme pour prendre moins de place dans un sac ou une poche. Le design pliant donne un accès rapide aux notifications sans ouvrir complètement l'appareil, ce qui peut s'avérer pratique dans les transports ou lors d'un rendez-vous.

Sur la table d'un café, il tient debout pour passer un appel visio sans avoir à le tenir. Certains diront que ce format plaît aussi pour son côté un peu original, loin des téléphones classiques. Enfin, la compatibilité 5G et la présence de Galaxy AI répondent aux besoins actuels en rapidité de connexion et en assistance intelligente, sans avoir besoin de se plonger dans des réglages compliqués.