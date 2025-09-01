Huawei enrichit sa gamme MatePad avec un modèle pensé pour s’adapter aux besoins variés des étudiants, jeunes actifs ou travailleurs nomades. Loin des surenchères techniques, la HUAWEI MatePad 11.5 mise sur une expérience d’usage optimisée, mêlant confort visuel, productivité et autonomie. Son argument phare : un écran PaperMatte conçu pour imiter les sensations du papier, aussi bien pour lire, dessiner que prendre des notes, y compris en extérieur. Cette technologie d'écran, exclusive à Huawei, permet d'augmenter le confort visuel, notamment en extérieur, tout en réduisant la fatigue occulaire.

Légère, fine, et pensée pour s’intégrer dans tous les environnements de travail ou d’étude, cette nouvelle MatePad entend conjuguer les atouts d’un PC portable et ceux d’une tablette tactile, sans sacrifier ni l’un ni l’autre. Un choix idéal donc pour les étudiants, qui peuvent bénéficier d'une machine puissante et ultra-légère pour aller en cours, ou des professionnels dont les journées sont rythmées par de nombreux déplacements.

La marque propose deux configurations, l’une avec clavier inclus, l’autre avec un écran PaperMatte pour un confort visuel renforcé. Toutes deux bénéficient d’une offre de lancement jusqu’au 28 septembre 2025.