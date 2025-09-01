Huawei propose une nouvelle version de sa tablette MatePad 11.5, pensée pour le travail nomade, les cours ou la lecture prolongée. Deux configurations sont disponibles, avec jusqu’à 50 € de remise jusqu'au 28 septembre.
Huawei enrichit sa gamme MatePad avec un modèle pensé pour s’adapter aux besoins variés des étudiants, jeunes actifs ou travailleurs nomades. Loin des surenchères techniques, la HUAWEI MatePad 11.5 mise sur une expérience d’usage optimisée, mêlant confort visuel, productivité et autonomie. Son argument phare : un écran PaperMatte conçu pour imiter les sensations du papier, aussi bien pour lire, dessiner que prendre des notes, y compris en extérieur. Cette technologie d'écran, exclusive à Huawei, permet d'augmenter le confort visuel, notamment en extérieur, tout en réduisant la fatigue occulaire.
Légère, fine, et pensée pour s’intégrer dans tous les environnements de travail ou d’étude, cette nouvelle MatePad entend conjuguer les atouts d’un PC portable et ceux d’une tablette tactile, sans sacrifier ni l’un ni l’autre. Un choix idéal donc pour les étudiants, qui peuvent bénéficier d'une machine puissante et ultra-légère pour aller en cours, ou des professionnels dont les journées sont rythmées par de nombreux déplacements.
La marque propose deux configurations, l’une avec clavier inclus, l’autre avec un écran PaperMatte pour un confort visuel renforcé. Toutes deux bénéficient d’une offre de lancement jusqu’au 28 septembre 2025.
PaperMatte : un confort de lecture et d’écriture optimisé
L’un des atouts les plus mis en avant par Huawei sur cette nouvelle MatePad est son écran PaperMatte, une dalle mate hautement travaillée pour offrir un rendu proche du papier. Grâce à une technologie de nano-gravure antireflet, la tablette élimine jusqu’à 99 % des interférences lumineuses, permettant une lecture agréable même en plein soleil, lunettes de soleil comprises. Une avancée pensée pour les utilisateurs mobiles, qui lisent ou travaillent dans les transports, dans un parc ou dans une pièce fortement éclairée, et qui n'auront plus à souffrir des reflets sur l'écran.
La dalle de 11,5 pouces offre une définition de 2456 × 1600 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant grimper à 120 Hz. Il affiche ainsi une fluidité d’affichage exemplaire à la lecture ou lors du défilement de contenus. Huawei propose également un mode Color, activé d’office dans l’eBook Mode, qui reproduit la chaleur et les teintes des supports imprimés, renforçant encore la dimension “papier” du rendu visuel. Le confort oculaire est certifié par plusieurs labels internationaux (TÜV Rheinland notamment), garantissant une lumière douce, sans scintillement et à faible émission de lumière bleue.
Une tablette qui adopte les codes du PC portable
En matière de productivité, la HUAWEI MatePad 11.5 veut aller au-delà de l’usage occasionnel des tablettes classiques. Elle reprend un ratio d’affichage 3:2, plus proche de celui des ordinateurs portables, et qui offre 10 % de surface d’affichage supplémentaire par rapport à une dalle 16:10 classique. Cette géométrie d’écran facilite la lecture de documents A4, la prise de notes manuscrites ou le travail en multitâche.
Avec son épaisseur de 6,1 mm et un poids contenu à 515 g, la tablette reste dans la norme des produits les plus nomades du marché. Le boîtier en alliage d’aluminium arbore un design unibody, renforcé par un module photo arrière cerclé d’un anneau métallique. Disponible en Violet et Gris Sidéral, la MatePad 11.5 joue aussi la carte de l’esthétique pour séduire les étudiants comme les jeunes actifs.
La compatibilité avec le HUAWEI Smart Keyboard renforce cette orientation : détachable, léger (20 g de moins que le précédent modèle) et équipé d’une autonomie Bluetooth longue durée, le clavier transforme rapidement la tablette en poste de travail mobile. Associée au M-Pencil de 3e génération, elle permet une prise de notes fluide et précise grâce à une latence minimale et une fréquence d’échantillonnage de 240 Hz. À noter que le stylet se fixe magnétiquement au châssis et se recharge sans fil.
Côté logiciel, Huawei propose Notes et GoPaint, deux applications maison. La première vise les étudiants ou les professionnels avec une offre riche en stylos, gabarits, fonctions de lasso et reconnaissance d’écriture. La seconde s’adresse aux profils plus créatifs, artistes ou illustrateurs, avec une interface dédiée au dessin numérique.
Des fonctions avancées pour le multitâche
La HUAWEI MatePad 11.5 ne se contente pas de faire fonctionner plusieurs applications. Elle propose une approche multitâche optimisée avec Floating Multi-Window, qui autorise l’affichage simultané de plusieurs fenêtres, avec différents ratios (3:4, 3:2 ou 9:18). En pratique, il est possible d’avoir jusqu’à quatre applications visibles en même temps, facilitant les comparaisons de documents ou la gestion simultanée d’un visio, d’un mail et d’une prise de notes.
Avec SuperHub, Huawei pousse l’ergonomie un cran plus loin : cette fonctionnalité permet de glisser-déposer du texte, des images ou des vidéos d’un appareil à un autre (téléphone, ordinateur, tablette Huawei) en les stockant temporairement sous forme de cartes interactives. Un système de transfert efficace qui fluidifie le travail multi-appareils sans passer par des envois de mails ou de fichiers externes.
Endurance, performances et audio immersif
Avec une batterie de 10 100 mAh, la HUAWEI MatePad 11.5 promet jusqu’à 14 heures de lecture vidéo en local. Elle prend en charge la charge rapide HUAWEI SuperCharge 40W via USB-C (PD 3.1) avec une recharge complète en moins de 1h40. Le stylet et le clavier se rechargent sans fil, ce qui limite les accessoires à transporter.
En matière de performances, Huawei annonce une progression notable grâce à un nouveau système de dissipation thermique par plaque graphite, deux fois plus grande que sur les précédents modèles. Cette gestion optimisée de la chaleur permet au système de fonctionner de façon plus stable, avec un gain de performance de 25 % en usage intensif (bureautique, streaming, jeux légers).
L’expérience multimédia est également soignée : la tablette intègre quatre haut-parleurs pilotés par la technologie audio Histen 9.0. Le Smart Audio Mixer analyse les sources sonores et ajuste automatiquement les effets selon le contenu. L’objectif : offrir des voix plus nettes, des basses mieux définies, et un rendu spatialisé plus convaincant. Une configuration utile pour les visioconférences autant que pour le visionnage de séries ou de vidéos.
Une offre de lancement avantageuse juste avant la rentrée
Du 18 août au 28 septembre 2025, Huawei propose une remise immédiate de 50 € sur deux versions de cette tablette via le code promo A50MP115FR :
- MatePad 11.5 8+128 Go Gris : 249,99 € au lieu de 299,99 €
- MatePad 11.5 8+256 Go PaperMatte Gris : 299,99 € au lieu de 349,99 €
- MatePad 11.5 8+256 Go avec clavier inclus Violet : 349,99 € au lieu de 399,99 €