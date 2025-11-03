Le clavier Bluetooth fourni permet de taper du texte rapidement, de répondre à des e-mails ou de rédiger un rapport sans devoir passer par un ordinateur portable. Il offre un confort dactylographique adapté aux usages bureautiques, ce qui peut faire de la Pad 10 une solution mobile pour les freelances ou les étudiants. Plus besoin d'investir dans un PC portable pour ses études, la HONOR Pad 10 peut se transformer en petite machine de production, prête à l'emploi.

Avec le Google Play Store installé sur l'appareil, vous pouvez en outre télécharger vos logiciels préférés, dans leur version adaptée aux tablettes, comme par exemple la suite Office de Microsoft, un logiciel de montage vidéo ou de retouche photo. La suite Google Docs est aussi disponible pour travailler sur vos projets et les partager aussi facilement que vous ne feriez avec un ordinateur.

L'ajout d'un stylet change également l’expérience. Il devient facile de griffonner une idée, de corriger un texte, de faire un croquis ou de prendre des notes manuscrites. Les artistes amateurs y trouveront un support pour leurs illustrations, tandis que les professionnels pourront l’utiliser pour annoter des documents PDF ou signer des contrats. Plus besoin d'imprimer et de scanner vos documents, tout se passe sur l'écran de la HONOR Pad 10.