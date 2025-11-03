Grand écran immersif, accessoires offerts et remise immédiate : la tablette HONOR Pad 10 combine tous les avantages pour vous accompagner au quotidien dans vos différentes activités. On vous présente cette tablette tactile multiusages qui conviendra à tous les membres de votre foyer.
Le Black Friday 2025 est l'occasion parfaite pour s'équiper à moindre coût, et côté tablette, HONOR frappe fort avec son offre sur la Pad 10. Pour moins de 300€, la marque propose une tablette grand format, fluide, polyvalente, accompagnée de deux accessoires indispensables : un clavier Bluetooth et un stylet. De quoi transformer cet appareil en outil de travail comme de création, à la maison ou en déplacement. Prêts à remplacer votre vieil ordinateur par l'HONOR Pad 10 ?
Un écran XXL pensé pour les plus grandes idées
Un grand format lumineux et immersif
Avec sa dalle 2.5K de 12,1 pouces, la HONOR Pad 10 se distingue par la qualité de son affichage. Les couleurs sont fidèles, les détails précis, ce qui la rend parfaitement adaptée au visionnage de séries ou de films sur Netflix ou de vidéos YouTube. Elle se prête aussi bien à une session de dessins animés avec les enfants qu'à la lecture d'un article, d'une BD ou tout simplement de pages web. C'est l'écran que l'on emporte partout avec soi dans un sac pour se divertir hors de la maison, mais également au fin fond de son canapé.
Une tablette confortable pour les longues sessions
La technologie de protection oculaire intégrée permet de réduire la fatigue visuelle, notamment le soir. C'est un vrai plus pour les étudiants qui consultent leurs cours en fin de journée, ou pour ceux qui utilisent la tablette comme liseuse, dans les transports ou au lit. Le mode eBook améliore le contraste et la lisibilité en environnement sombre.
Une tablette réactive pour le travail comme les loisirs
De la puissance pour assurer toutes les tâches dans la journée
La HONOR Pad 10 est propulsée par un processeur Snapdragon 7 Gen 3, une puce bien armée pour vous assister dans votre journée de travail ou dans vos études, mais aussi lorsque vous souhaitez vous détendre devant un jeu mobile ou une bonne série. Qu'il s'agisse de naviguer entre plusieurs applications, de regarder une vidéo tout en prenant des notes ou de créer un document, la tablette suit le rythme sans ralentir. La puce Snapdragon, si elle n'est pas la plus puissante du marché, offre une navigation fluide dans les différentes applications et une vraie rapidité d'exécutions dans les tâches du quotidien.
Pour la connectivité, HONOR propose également le top du top avec une puce Wi-Fi 6 qui vous permet d'obtenir de meilleurs débits et une latence réduite sur les routeurs et points d'accès compatibles.
La HONOR Pad 10 vous accompagne du matin au soir grâce à sa large batterie
Avec sa batterie longue durée d'une capacité de 10 100 mAh, la tablette peut sans difficultés vous accompagner une journée complète sans avoir à être rechargée. En visioconférence, en cours ou en réunion, elle reste opérationnelle même en fin d'après-midi.
Si vous avez besoin d'une petite recharge rapide de votre tablette, la HONOR Pad 10 dispose en outre d'un système de charge rapide à 35W. De quoi vous redonner en quelques minutes les quelques heures d'utilisation supplémentaires nécessaires pour finaliser votre projet !
De la tablette au PC avec le clavier et le stylet fournis
Le clavier Bluetooth fourni permet de taper du texte rapidement, de répondre à des e-mails ou de rédiger un rapport sans devoir passer par un ordinateur portable. Il offre un confort dactylographique adapté aux usages bureautiques, ce qui peut faire de la Pad 10 une solution mobile pour les freelances ou les étudiants. Plus besoin d'investir dans un PC portable pour ses études, la HONOR Pad 10 peut se transformer en petite machine de production, prête à l'emploi.
Avec le Google Play Store installé sur l'appareil, vous pouvez en outre télécharger vos logiciels préférés, dans leur version adaptée aux tablettes, comme par exemple la suite Office de Microsoft, un logiciel de montage vidéo ou de retouche photo. La suite Google Docs est aussi disponible pour travailler sur vos projets et les partager aussi facilement que vous ne feriez avec un ordinateur.
L'ajout d'un stylet change également l’expérience. Il devient facile de griffonner une idée, de corriger un texte, de faire un croquis ou de prendre des notes manuscrites. Les artistes amateurs y trouveront un support pour leurs illustrations, tandis que les professionnels pourront l’utiliser pour annoter des documents PDF ou signer des contrats. Plus besoin d'imprimer et de scanner vos documents, tout se passe sur l'écran de la HONOR Pad 10.
Du design à l'interface, tout est pensé pour le confort et la simplicité
Un design léger, épuré, facile à transporter
Avec seulement 6,29 millimètres d'épaisseur, la HONOR Pad 10 se glisse sans effort dans un sac ou une sacoche. Elle est conçue pour suivre son utilisateur partout, tout en restant assez robuste pour un usage quotidien. Son format fin et léger permet de l'utiliser confortablement, que ce soit posée sur un bureau ou tenue à la main sur le canapé. Son poids n'est en outre que de 529 grammes. On la remarque à peine une fois dans son sac, et la tablette reste très agréable, même après plusieurs dizaines de minutes de prise en main.
Malgré sa légèreté, la HONOR Pad 10 reste une tablette robuste et solide, grâce à sa conception en aluminium qui lui assure une bonne résistance aux chocs, mais également aux rayures qui peuvent survenir lors de vos différents déplacements. Voyagez sans risque, votre tablette ne risque rien
Une interface claire et personnalisable
Sous MagicOS 7.2 (basé sur Android 15), la tablette permet une navigation fluide, personnalisable, avec une gestion des applications efficace. Le multitâche est bien pensé avec la possibilité d’ouvrir deux applis côte à côte ou de profiter d'une fenêtre flottante pour des usages ponctuels. En somme, vous retrouvez vos réflexes PC, avec la possibilité de travailler sur plusieurs logiciels, mais sans l'encombrement d'un ordinateur.
Une offre Black Friday vraiment intéressante
HONOR propose la Pad 10 à un prix final de 299,90 € au lieu de 349,90 €. Cette remise de 50 € s'accompagne d'un clavier Bluetooth et d'un stylet offerts, ce qui constitue un ensemble complet idéal pour une utilisation créative, professionnelle ou étudiante. Cette offre ne sera disponible que durant le Black Friday.