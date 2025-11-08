Cette tablette remplit tous les critères : autonomie, performances et qualité d’affichage sont au rendez-vous. Elle est même livrée avec un clavier Bluetooth pour vous accompagner au quotidien. Un vrai bon plan à saisir pour le Black Friday.
On a mis la main sur la tablette parfaite… et bonne nouvelle, elle est en promo ! La HONOR Pad 10 impressionne tant par sa conception que ses lignes élégantes. Mais derrière ce joli minois se cache une vraie touche-à-tout, capable de vous accompagner pour travailler, créer ou simplement mater votre série préférée. Et pour le Black Friday, son prix passe sous la barre des 300 €, avec en bonus clavier Bluetooth offert).
Pourquoi choisir la HONOR Pad 10 ?
- Un superbe écran de 12,1 pouces : affichage 120 Hz et résolution 2.5K
- Une autonomie impressionnante : batterie de 10 100 mAh et charge rapide
- D’excellentes performances : portées par le processeur Snapdragon 7 Gen 3
- Une conception premium : châssis aluminium et finesse (6,29 mm)
- Un rapport qualité-prix imbattable : moins de 300 € avec clavier
Un grand écran 12,1 pouces pour travailler et se divertir
La HONOR Pad 10 ne fait pas dans la demi-mesure et c’est justement que l’on apprécie chez elle ! Ce n’est pas un simple support pour regarder des séries ou vérifier le temps de cuisson d’un œuf à la coque (oui, un jour… vous le retiendrez). Cette tablette est taillée pour la productivité et cela se remarque dès le premier coup d’œil à son écran :
HONOR a affiné les bordures pour offrir la plus grande dalle possible (12,1 pouces) tout en conservant un format compact et ergonomique. On profite d’une dalle IPS lumineuse (500 nits), offrant une résolution élevée (2,5K) et des couleurs aussi éclatantes que fidèles. Bref, un écran pour tout faire, se divertir comme travailler, mais toujours dans les meilleures conditions.
C’est d’autant plus vrai qu’elle embarque un filtre anti-lumière bleue, histoire d’épargner vos yeux lors des longues sessions nocturnes. Un élément important pour les étudiants en pleine révision et autres travailleurs tardifs. On pense aussi aux amateurs de lecture qui aiment s’évader dans un bon bouquin depuis leur lit ou entre deux stations de métro.
Snapdragon 7 Gen 3 : puissance et productivité
En choisissant la puce Snapdragon 7 Gen 3, HONOR mise sur l’efficacité. Cette dernière représente le parfait équilibre entre performances et efficience. Le processus de gravure en 4 nm limite la consommation d’énergie, tandis que l’architecture octa-core se montre très efficace : un cœur principal à 2,63 GHz prend en charge les tâches exigeantes, il est soutenu par trois cœurs légèrement moins rapides (2,4 GHz). Les quatre cœurs restants, plus économes (1,8 GHz), s’occupent des tâches quotidiennes sans fatiguer la batterie.
En tout cas, sachez que cette puissance n’est pas là pour faire joli. HONOR propose une suite bureautique complète, enrichie par l’intelligence artificielle. Elle facilite la prise de notes, permet d’enregistrer et de transcrire la voix en temps réel, génère des résumés clairs de réunions ou de cours, et facilite même la rédaction manuscrite depuis le stylet grâce à une assistance.
Et grâce à Android, la tablette donne accès au Google Play Store et aux milliers d’applications qu’il propose. Vous pourrez ainsi signer des PDF, dessiner, annoter des pages et bien plus encore.
Une batterie qui tient toute la journée
Toutes ces capacités ne serviraient à rien sans une batterie endurante, capable de tenir le rythme intense du quotidien. Cela tombe bien, HONOR a eu la judicieuse idée d’équiper la Pad 10 d’une batterie de 10 100 mAh, une capacité suffisante pour tenir toute la journée sans difficulté… de la lecture du journal dans les transports aux podcasts du midi, en passant par les visioconférences et la bureautique.
Le plus impressionnant, c’est que cette autonomie n’impacte pas la finesse de l’appareil : avec seulement 6,29 mm d’épaisseur, la HONOR Pad 10 s’apparente presque à une feuille de papier entre les mains. Quant au choix de l’aluminium, il lui confère un design premium tout en assurant une meilleure robustesse face aux chocs — un atout indispensable lors des déplacements.
Verdict : on craque pour la HONOR Pad 10
Entre son écran XXL, ses performances, sa batterie endurante et son design premium, la HONOR Pad 10 s’impose comme une tablette de choix… surtout à moins de 300 € pour le Black Friday. Ajoutez à cela la présence d’un clavier Bluetooth, et vous avez entre les mains un outil de productivité pour prendre les cours, travailler à distance, faire des visioconférences et vous divertir.