La HONOR Pad 10 ne fait pas dans la demi-mesure et c’est justement que l’on apprécie chez elle ! Ce n’est pas un simple support pour regarder des séries ou vérifier le temps de cuisson d’un œuf à la coque (oui, un jour… vous le retiendrez). Cette tablette est taillée pour la productivité et cela se remarque dès le premier coup d’œil à son écran :

HONOR a affiné les bordures pour offrir la plus grande dalle possible (12,1 pouces) tout en conservant un format compact et ergonomique. On profite d’une dalle IPS lumineuse (500 nits), offrant une résolution élevée (2,5K) et des couleurs aussi éclatantes que fidèles. Bref, un écran pour tout faire, se divertir comme travailler, mais toujours dans les meilleures conditions.