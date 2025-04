Bouygues Telecom sort les muscles avec un nouveau forfait mobile B&You 200 Go à 9,99 €/mois, sans engagement. Une offre ultra compétitive qui répond directement aux tarifs agressifs de RED by SFR, Free et Sosh. Data massive, flexibilité totale et prix serré : c’est le forfait idéal pour rester connecté sans exploser son budget.