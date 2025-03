Avec 200 Go de data en 5G, le forfait RED by SFR s’adresse aux utilisateurs qui ne veulent aucune limite dans leur consommation mobile. Que ce soit pour le streaming en haute définition, le gaming en ligne, le télétravail ou le partage de connexion, cette offre permet de tout faire sans contrainte. En plus d’une enveloppe data massive, RED by SFR inclut les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). Pour les voyageurs, 38 Go sont inclus en UE et DOM, permettant de rester connecté sans surcoût. Une option à +5 €/mois permet d’étendre cette enveloppe à 40 Go, dont 20 Go utilisables aux États-Unis, au Canada, en Suisse et en Andorre, un vrai plus pour les globe-trotters.

Une flexibilité totale avec un forfait sans engagement

Comme toujours avec RED by SFR, ce forfait est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez l’adapter ou le résilier à tout moment selon vos besoins. De plus, l’usage modem est inclus, permettant de transformer son smartphone en point d’accès Wi-Fi pour d’autres appareils. Et si jamais 200 Go ne suffisent pas, une recharge de 50 Go est disponible pour 10 €, avant un blocage d’internet pour éviter les mauvaises surprises.

Avec cette baisse de prix, RED by SFR continue d’offrir un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Que vous soyez un utilisateur intensif, un professionnel en télétravail ou un voyageur régulier, ce forfait allie puissance, flexibilité et économies. À 10,99 €/mois, difficile de trouver mieux pour profiter pleinement de la 5G !