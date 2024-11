La dalle du Hisense 55U79NQ dispose donc d'une technologie Mini LED. Les diodes sont groupées par zones et peuvent être contrôles dynamiquement par le téléviseur pour s'éteindre dans les zones sombres de l'image. Vous bénéficiez ainsi de contrastes plus importants, avec des noirs profonds. Pour la gestion de la couleur, le téléviseur Hisense profite du Quantum Dot Colour pour afficher des milliards de nuances et des images plus réalistes encore sur tous les programmes. Il bénéficie enfin d'une compatibilité avec les supports Dolby Vision et Dolby Atmos.

Les modes IMAX Enhanced et Flimmaker Mode permettent d'obtenir les meilleurs réglages de couleurs et de luminosité d'une seule touche. Un mode Sport utilise quant à lui l'intelligence artificielle pour supprimer les saccades et profiter d'une image fluide lors d'un match.

L'IA est d'ailleurs présente à chaque seconde pour optimiser l'image affichée sur l'écran, en faire ressortir les détails et les couleurs, tandis que le capteur de luminosité ajuste l'éclairage dynamiquement selon l'heure du jour et la quantité de lumière dans la pièce. Le processeur Hi-View Engine travaille en temps réel pour upscaller l'image en 4K, peu importe la source, et améliorer la qualité vidéo et audio.

Pour les joueurs, l'écran peut afficher une fréquence de rafraichissement de 144 Hz et dispose du VRR, associé aux consoles de jeu de dernière génération et aux PC, ainsi que d'une faible latence pour une expérience encore plus immersive.