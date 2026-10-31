Comme bien souvent avec les apps de MacPaw, l'interface est léchée, dynamique, agréable et engageante. Peut-être même un peu trop engageante. Au milieu d'un fil de discussion, on est souvent dérangé pour installer la version iPhone, pour effectuer une tâche avec des raccourcis omniprésents. Pour MacPaw, l’objectif reste de vendre un maximum de crédits, et ça se sent un peu trop à notre goût.

L'ouverture et la fermeture de l'agent, en double-tapant la touche Option, sont bien pensées. Le personnage bizarroïde et polymorphe surgit du bord de l’écran, à droite, à gauche, en haut, en bas, on ne sait jamais trop et ça donne un côté un peu ludique. Mais à l’ouverture, on retrouve la discussion précédente. On aurait apprécié un réglage pour initier d’emblée un nouveau chat à l’ouverture. Il faut donc systématiquement presser CMD+N pour recréer un nouveau contexte.

Mais le principal problème d’Eney c’est qu’avec cette fenêtre flottante, on a immédiatement envie d’en faire une alternative à Alfred App ou Spotlight, c’est-à-dire une invite de commande universelle dopée à l’IA. Or Eney n’est pas un launcher par nature. On l'a trouvé un peu trop bridé notamment avec ses multiples demandes d’approbation. C'est par exemple le cas pour l’ouverture ou la fermeture d’une application. Il est possible de forcer l'ouverture d'une app sans devoir donner son accord, en ajoutant une préférence en mémoire, mais pas sa fermeture. Et, soit dit en passant, c'est un peu stupide puisque cette app pourrait être vérolée. Il est possible de forcer des autorisations pour la conversation en cours, mais pas pour les suivantes. Bref, on se retrouve avec une sorte d'hybride qui peut prendre l’apparence d'un compagnon launcher sans toutefois en proposer les fonctionnalités.