Il a fallu en moyenne 23 heures pour orchestrer une intrusion réussie. Fagerland estime les dépenses à 5000 dollars de tokens, soit 50 dollars par intrusion réussie. D’après Reuters, la campagne semblait mêler DeepSeek et Claude Code, même si NorForge n'a pas pu confirmer la configuration exacte. L'entreprise Deere dit avoir pris des mesures correctives et n'avoir aucun signe d'accès à des données sensibles. SharkNinja parle d'un site d'assistance isolé du reste de son infrastructure. Pour sa part, Cummins enquête sur un site géré par un prestataire, et Reuters n'a pas pu savoir si des données ont été extraites.

Le mois dernier, nous rapportions qu'un pirate francophone, seul, avait ciblé une quarantaine d'organisations liées à l'extrême droite française et pénétré dans au moins quatorze d'entre elles, en s'appuyant sur Claude à chaque étape, selon Anthropic.