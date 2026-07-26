Avec une orientation axée sur les délais de paiement de plus de 25 millions d’entreprises en France, Délaipaiement se présente comme un fournisseur efficace d’informations officielles, tout en disposant de sa propre spécialité. Découvrons si ce service tient toutes ses promesses.
Sur le marché de l'information d'entreprise, la plupart des acteurs réservent les données de paiement à leurs formules payantes. Délaipaiement fait le pari inverse et les affiche dès sa version gratuite. Suffisant pour convaincre les professionnels ? Nous avons testé la plateforme, de la recherche par SIREN aux documents premium, en passant par la grille tarifaire.
Qu’est-ce que Délaipaiement et à qui est destiné ce service ?
Un service pensé pour le B2B
Dans un secteur en pleine extension, Délaipaiement se présente comme une plateforme disposée à vous fournir toutes les informations clefs d’aide à l’analyse, comme à la décision, sur des données administratives, économiques, financières et juridiques.
Axé B2B, Délaipaiement tire son épingle du jeu avec une spécificité centrée sur le profil de payeur des entreprises référencées.
Fort de plus de 25 millions d'entreprises référencées, Délaipaiement offre une vision d'ensemble du comportement de paiement en France. De quoi détecter les risques de retard, anticiper les impayés, comparer les pratiques d'un secteur à l'autre, sécuriser ses relations commerciales et mieux piloter son BFR.
Délaipaiement s'adresse en priorité aux DAF, aux équipes recouvrement et aux credit managers, à qui la plateforme promet de faire gagner du temps. Ses données proviennent de sources officielles, BODACC, data.gouv.fr, Infogreffe, INPI, INSEE et VIES, un gage de fiabilité appréciable.
Côté sécurité, la plateforme affiche une conformité DSS, SAFE et RGPD, un argument qui pèse dans un contexte professionnel où la protection des données est devenue incontournable.
La prise en main de Délaipaiement est-elle facile ?
Étant donné la spécification revendiquée autour des délais de paiement, la plateforme Délaipaiement remplit son objectif dès sa page d’accueil.
La présentation par pourcentage, tout en reprenant un code couleur clair, permet de donner un aperçu rassurant au professionnel, mais aussi de répondre à une curiosité ponctuelle.
En ouvrant le site Web de Délaipaiement, vous pouvez donc retrouver un aperçu des profils de payeur, côté B2B, de l’ensemble des entreprises référencées.
Cinq critères sont retenus :
- Très bon payeur
- Bon payeur
- Payeur moyen
- Mauvais payeur
- Très mauvais payeur
Il convient néanmoins d’ajouter que les diagrammes, s’ils comptabilisent un nombre précis d’entreprises pour chaque critère, ne permettent pas de cumuler un total de 100 % de couverture.
Pour disposer d’outils comparatifs rapides, Délaipaiement semble tenir sa promesse. Il est possible de disposer d’éléments comparatifs par région, avec une synthèse du nombre d'entreprises référencées et le délai moyen de paiement par territoire.
Ces comparatifs se déclinent également selon trois autres critères : le secteur d'activité, avec plus de 96 branches couvertes ; la taille de l'entreprise, de la PME à la grande entreprise en passant par l'ETI ; et la forme juridique, qu'il s'agisse d'une EI, d'une SARL, d'une SAS ou d'une SCI.
Pourquoi choisir Délaipaiement ?
Au-delà de cette synthèse efficace en page d’accueil sur les délais de paiement, la plateforme vous permet d’exercer une recherche par nom d’entreprise, numéro de SIRET, ou encore de SIREN.
Comme ses concurrents, Délaipaiement organise sa navigation autour de plusieurs entrées : un annuaire d'entreprises, un annuaire de dirigeants et un accès API fonctionnant par système de jetons.
La grille tarifaire fait l'objet d'un menu dédié, complété par une FAQ qui balaie les principales interrogations des utilisateurs.
Le classement des entreprises affiche une fiche de synthèse pour chacune d'elles : nom, dirigeant principal, localisation du siège social, dernier chiffre d'affaires et résultat net. S'y ajoute le délai de paiement moyen, exprimé en nombre de jours et assorti d'un code couleur.
Le menu dédié aux dirigeants permet de retrouver les données relatives à l’individu, son identité et son titre, son entreprise, son âge, et son nombre de mandats en cours.
Il est possible d’effectuer une recherche plus précise grâce à la barre de recherche intégrée.
Dans le détail, chaque page d’entreprise se découpe en quatre parties. Le résumé vous permet de retrouver une synthèse en trois parties concernant le délai de paiement des fournisseurs, le délai de paiement des clients, et les abus de trésorerie. Le tout est étayé par des chiffres précis, et le même code couleur allant du vert, pour une situation favorable, au rouge, pour une situation défavorable.
Vous y retrouvez également toutes les données clefs, à savoir une synthèse de présentation de l’entreprise, ses informations juridiques, les éléments d’analyse financière, ainsi que les dirigeants et représentants.
Un onglet dédié aux documents est également prévu. Il a l’avantage de distinguer clairement les éléments consultables gratuitement, de ceux nécessitant de passer à une formule payante.
Les documents premium sont :
- Estimation des cotations bancaires,
- Estimation des encours financiers,
- Étude de solvabilité,
- Extrait Kbis.
Toutes les autres données essentielles restent accessibles gratuitement, ce qui place Délaipaiement dans les clous du marché. Côté documents premium, la plateforme s'aligne là encore sur les standards du secteur.
L'onglet Finances regroupe le bilan actif, le bilan passif et le compte de résultat, présentés sous forme de tableaux clairs. Chaque poste est mis en perspective sur les quatre derniers exercices, avec des flèches colorées qui signalent les évolutions.
Combien coûte Délaipaiement ?
Concernant sa souscription, Délaipaiement est parfaitement aligné sur le marché. La plateforme vous propose une période d’essai de 48h, au prix de 3€ hors taxes, pour vous faire une idée de la qualité de ses services.
Si vous souhaitez opter pour une souscription plus longue, voici les trois forfaits disponibles :
- Contrat trimestriel (engagement 3 mois) dès 188 €/mois
- Contrat semestriel (engagement 6 mois) dès 143 €/mois
- Contrat annuel (engagement 12 mois) dès 79 €/mois
Le service commercial doit être contacté pour les contrats trimestriel et semestriel. Notez que plus la durée d’engagement est longue, plus la réduction, calculée sur le prix d’abonnement mensuel, est importante. Les réductions sont de - 23 % sur le forfait semestriel, et - 57 % sur le plan annuel, sur le prix du forfait mensuel.
Concernant l’accessibilité, Délaipaiement est accessible sur ordinateur et sur smartphone. Un accès multi-comptes et un chargé de comptes sont inclus avec les souscriptions semestrielle et annuelle, tandis que la mensualisation de votre souscription est réservée à l’abonnement annuel. Cela correspond, une fois encore, aux standards du secteur.
Des forfaits spécifiques pour les API sont pratiqués, sans engagement. Là encore, les prix sont alignés sur d’autres concurrents :
- 20 000 jetons/mois dès 48 €/mois
- 50 000 jetons/mois dès 100 €/mois (-17 % de réduction)
- 150 000 jetons/mois dès 240 €/mois (-33 %)
- 350 000 jetons/mois dès 490 €/mois (-42 %)
- 500 000 jetons/mois dès 600 €/mois (-50 %)
- 750 000 jetons/mois dès 750 €/mois (-58 %)
- 1 000 000 jetons/mois dès 800 €/mois (-67 %)
- 5 000 000 jetons/mois dès 1500 €/mois (-88 %)
Il convient de prendre en compte que la TVA peut s’appliquer à vos achats lorsque votre lieu de facturation se trouve en France métropolitaine.
Enfin, les paiements sont acceptés par carte bancaire (American Express, Mastercard, Visa), Apple Pay, Google Pay, PayPal et Stripe.
Notre avis sur Délaipaiement
Pour les professionnels à la recherche d’informations précises sur les délais de paiement d’une entreprise, la plateforme Délaipaiement répond parfaitement à ce besoin.
Alors que la plupart des concurrents facturent l'accès à ces données, Délaipaiement les rend consultables dès sa version gratuite. Un avantage comparatif qui pèse dans la balance.
Base de données complète, informations attendues sur les entreprises comme sur leurs dirigeants, interface intuitive : la plateforme figure parmi les plus recommandables de son marché.
Restent deux points de vigilance à date de juillet 2026 : les pourcentages affichés sur les profils de payeur, dont le total ne couvre pas l'ensemble des entreprises référencées, et l'absence de CGV comme de mentions légales.