Le classement des entreprises affiche une fiche de synthèse pour chacune d'elles : nom, dirigeant principal, localisation du siège social, dernier chiffre d'affaires et résultat net. S'y ajoute le délai de paiement moyen, exprimé en nombre de jours et assorti d'un code couleur.

Le menu dédié aux dirigeants permet de retrouver les données relatives à l’individu, son identité et son titre, son entreprise, son âge, et son nombre de mandats en cours.

Il est possible d’effectuer une recherche plus précise grâce à la barre de recherche intégrée.

Dans le détail, chaque page d’entreprise se découpe en quatre parties. Le résumé vous permet de retrouver une synthèse en trois parties concernant le délai de paiement des fournisseurs, le délai de paiement des clients, et les abus de trésorerie. Le tout est étayé par des chiffres précis, et le même code couleur allant du vert, pour une situation favorable, au rouge, pour une situation défavorable.

Vous y retrouvez également toutes les données clefs, à savoir une synthèse de présentation de l’entreprise, ses informations juridiques, les éléments d’analyse financière, ainsi que les dirigeants et représentants.

Un onglet dédié aux documents est également prévu. Il a l’avantage de distinguer clairement les éléments consultables gratuitement, de ceux nécessitant de passer à une formule payante.

Les documents premium sont :

Estimation des cotations bancaires,

Estimation des encours financiers,

Étude de solvabilité,

Extrait Kbis.

Toutes les autres données essentielles restent accessibles gratuitement, ce qui place Délaipaiement dans les clous du marché. Côté documents premium, la plateforme s'aligne là encore sur les standards du secteur.

L'onglet Finances regroupe le bilan actif, le bilan passif et le compte de résultat, présentés sous forme de tableaux clairs. Chaque poste est mis en perspective sur les quatre derniers exercices, avec des flèches colorées qui signalent les évolutions.