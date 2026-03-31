Vous êtes à la recherche d’informations légales et financières sur les entreprises françaises ? Le nouveau service LesEntreprises se présente comme une solution accessible, simple et utile pour analyser une structure tricolore. Pour autant, le service répond-il à ces attentes ?
Avec près de 26 millions de données disponibles et des offres d’abonnement réservées aux professionnels, LesEntreprises se positionne comme un service orienté B2B pour ne rien manquer des dernières informations connues sur une entreprise française.
LesEntreprises ne se contente pas de centraliser des données issues de sources officielles. Mise en perspective sur 3 années consécutives, tendances, téléchargement des données, vous retrouvez de nombreuses fonctionnalités d’aide à la décision avec ce service.
Quelles sont les informations disponibles gratuitement ? La souscription est-elle attractive ? Découvrez une présentation complète de la solution LesEntreprises dans cet article.
Les 3 points forts de LesEntreprises :
- Prise en main aisée
- Abonnement attractif à long terme
- Disponible sur ordinateur comme sur smartphone
Qu’est-ce que LesEntreprises et à qui est destiné ce service ?
Un service qui va bien plus loin qu’un annuaire ou un tableau synthétique
Le premier point positif, c’est le volume d’informations à votre disposition avec LesEntreprises. Le service revendique le référencement de près de 26 millions d’entreprises hexagonales, 12,5 millions de dirigeants, 6,8 millions de données d’entreprises, 345 millions de documents et 3,4 millions de coordonnées. Elles proviennent toutes de sources officielles, telles que Data.gouv, Infogreffe, INPI, INSEE, BODACC et VIES.
Concrètement, LesEntreprises rassemble l’un des plus grands coffres-forts de données sur les entreprises françaises sur le marché actuel (2026). Voilà qui est donc favorable au moment où, en tant que professionnel, vous souhaitez disposer d’un maximum d’informations sur un autre professionnel.
Que vous soyez commercial, dirigeant, entrepreneur, indépendant, d'un profil business et finance ou simple curieux, LesEntreprises a de quoi répondre à votre attente.
Une solution pensée pour les professionnels
Le deuxième point clé, c’est qu’un grand nombre d’informations peut déjà être mis à votre main sans frais pour vous donner un aperçu complet dans une perspective B2B. Ces données sont les suivantes :
- Avis de situation SIRENE
- Contacts Entreprises
- Convention collective
- Extrait LesEntreprises
- Extrait RNE
- Fiche Entreprise
- Numéro EORI
- Numéro TVA
Vous pouvez ainsi connaitre, en un coup d’œil, d’autres informations clés telles que :
- BFR
- Chiffre d’affairesDélai paiement client et fournisseur
- Dette (+1 an)
- Dirigeant(s)
- EBIDTA
- Endettement
- Marge brute
- Nombre d’employésProfitabilitéRésultat net
- Trésorerie
De nombreux documents sont également disponibles au téléchargement, toujours sans frais :
- Accords d’entrepriseActes officiels
- Annonces légales
- Bilans annuels
- Brevets
- Marques
- Statuts
Or, LesEntreprises ne se contente pas de proposer les dernières versions connues. Les archives, classées par années, sont également à votre main.
Le troisième point clé, c'est qu’une tendance est associée à chaque chiffre. LesEntreprises ne se contente pas d'être un simple bureau centralisateur de données officielles.
La dimension intuitive est au rendez-vous, toute hausse étant matérialisée par une flèche verte, un équilibre par le signe égal en gris, une baisse par une flèche rouge. On peut difficilement faire plus clair.
Avec la version premium, vous obtenez des documents tels que :
- Estimation des cotations bancaires
- Estimation des encours financiers
- Étude de solvabilité
- Extrait Kbis
Un espace réservé aux développeurs intégré
Sur la page principale, vous remarquez un menu dédié API. Pour les développeurs, l’API Infopass permet de récupérer les informations financières, juridiques et légales sur une entreprise française et enrichir vos applications, analyses et prises de décision.L’abonnement, sur lequel nous reviendrons sur les prix en dernière partie de cet article, fonctionne sous forme de jetons. Le principal point clé pour vous, en tant que client, est que LesEntreprises vous détaille combien « coûte » chaque jeton en fonction de l’information que vous souhaitez obtenir.
C’est donc un très bon moyen de gérer votre forfait de jetons mensuel et, le cas échéant, votre plan d’abonnement.
La prise en main est-elle aisée ?
LesEntreprises a pour objectif de rendre l’information financière, juridique et légale accessible au plus grand nombre.
En guise de synthèse, cette mission est pleinement atteinte. Tout commence dès la page d’accueil, où vous est proposé un classement des entreprises disponibles à classer entre le chiffre d’affaires, le résultat net, la trésorerie comme les capitaux propres.
L’interface est claire, sans être minimaliste, mais relativement épurée, ce qui vous permet d’aller à l’essentiel en premier lieu. La charte graphique suit logiquement l’objectif de vous présenter les données disponibles sur les entreprises françaises.
Vous trouvez, au centre de la page Web, une barre de recherche. C’est à partir de cette dernière que vous pourrez dénicher les informations que vous recherchez sur une entreprise en particulier.
En fonction des résultats obtenus, vous pouvez les trier entre le chiffre d’affaires (croissant comme décroissant) et le résultat net (croissant comme décroissant).
Une fois l’entreprise sélectionnée, vous disposez d’un véritable tableau de bord en 4 parties.
La première est le Résumé, qui vous permet d’obtenir une synthèse des contacts de l’entreprise, les chiffres clés, la présentation de la structure, les performances financières croisées sur les 4 dernières années, les dirigeants connus, les établissements enregistrés et des sociétés similaires.
Un système de FAQ rassemblant les principales questions/réponses sur une entreprise peut aider les débutants, les utilisateurs plus confirmés pourront le trouver relativement limité, sinon répétitif avec des données déjà bien résumées en amont.
Enfin, des raccourcis vers le dernier bilan, l’extrait Kbis et les statuts sont disponibles avec la fiche d’entreprise (capital social, code APE, date de création, date du dernier exercice clôturé, forme juridique, SIREN, Siret, numéro de TVA…).
La deuxième partie rassemble tous les documents disponibles au téléchargement. La séparation entre les fichiers disponibles gratuitement et réservés à la version premium de LesEntreprises est mise en avant en haut de page, ce qui facilite la lisibilité.
La troisième partie est consacrée à l’analyse financière. Vous y trouvez des tableaux complets sur le compte de résultats, le bilan actif et le bilan passif. Là encore, en plus de 4 années consécutives rassemblées et mises en perspective, vous y retrouvez des outils d’analyse simples (hausse, maintien, baisse) avec les pourcentages associés.
Pour la quatrième et dernière partie, baptisée sobrement Premium, un formulaire de contact, renseignant notamment les principales informations de votre entreprise, vous permet de solliciter un document compris dans la formule payante de LesEntreprises, par exemple l'extrait Kbis.
Pourquoi choisir LesEntreprises ?
Après avoir passé au crible le site Web de LesEntreprises, ses différentes données, ses formulaires et ses menus, force est de constater que LesEntreprises répond pleinement à son objectif.
Le site Web, particulièrement clair, vous permet de rapidement trouver les données clés sur près de 26 millions d’entreprises françaises.
Loin de se contenter de rassembler pour vous les informations émanant des principaux organismes publics sur le sujet, LesEntreprises constitue un véritable outil d’aide à la décision. L’importation, aux formats .csv, .pdf et .xls, est également possible.
Les informations sont mises à jour en temps réel à partir d’un système de veille mis en place par LesEntreprises. Les bilans et autres données financières sont généralement actualisés sous 48h après leur dépôt.
Dans une optique B2B, que cela soit pour un auditeur, un directeur administratif ou financier, un juriste d’entreprise, un professionnel RH, ou tout bonnement un service achat, marketing, ou supply chain, entre autres, LesEntreprises est taillé pour répondre à vos besoins les plus divers.
On apprécie également que la structure réponde à plusieurs standards de la confidentialité en ligne, avec une certification RGPD, des paiements sécurisés selon la certification SAFE, et surtout, une certification SAFE attestant que LesEntreprises se plie à deux audits indépendants annuels.
Cependant, du fait de sa relative jeunesse, la plateforme manque encore de retours clients sur son fonctionnement. Plus encore, la souscription n’est pas des plus simples, nécessitant plusieurs redirections, ou un contact du service commercial, avant de pouvoir être conclue.
Combien coûte LesEntreprises ?
Vient enfin la question du coût de l’abonnement aux services de LesEntreprises. Vous pouvez contacter directement la structure pour obtenir une offre « Démo » afin d'éprouver ses possibilités.
Par ailleurs, avec chaque plan d’abonnement, une période d'essai de 48h, à 3€ hors taxes, est proposée, ce qui reste plus court que certains de ses concurrents.
Pour continuer à employer les services de LesEntreprises, 3 forfaits sont disponibles :
- Contrat trimestriel (engagement 3 mois) dès 188 €/mois
- Contrat semestriel (engagement 6 mois) dès 143 €/mois
- Contrat annuel (engagement 12 mois) dès 79 €/mois
Le forfait semestriel comporte une réduction de -23 % sur le forfait trimestriel, tandis que le rabais grimpe à -57 %, toujours sur le plan semestriel, en optant pour la souscription annuelle.
L’accès est multiplateforme pour tous les abonnements (ordinateur, smartphone). Un accès multi-comptes et un chargé de comptes sont inclus avec les souscriptions semestrielles, tandis qu’une mensualisation de l'abonnement est possible avec l'abonnement annuel.
Les limites sont les suivantes, avec 30 extraits Kbis, et 1000 synthèses pouvant être téléchargées mensuellement.
Du côté de l’API Infopass, les forfaits mensuels en jetons sont les suivants, sans engagement :
- 20 000 jetons/mois dès 48 €/mois
- 50 000 jetons/mois dès 100 €/mois (-17 % de réduction)
- 150 000 jetons/mois dès 240 €/mois (-33 %)
- 350 000 jetons/mois dès 490 €/mois (-42 %)
- 500 000 jetons/mois dès 600 €/mois (-50 %)
- 750 000 jetons/mois dès 750 €/mois (-58 %)
- 1 000 000 jetons/mois dès 800 €/mois (-67 %)
- 5 000 000 jetons/mois dès 1500 €/mois (-88 %)
Notez enfin que la TVA peut s’appliquer selon l’endroit où vous résidez. Les paiements acceptés sont par carte bancaire (American Express, Mastercard, Visa), Apple Pay, Google Pay, Paypal et Stripe.
Notre avis sur LesEntreprises
Au terme de cette présentation, LesEntreprises se révèle être un service sérieux et bien construit pour quiconque cherche à obtenir des informations légales, juridiques et financières sur les entreprises françaises. Le volume de données disponibles est l’un des atouts les plus évidents de la plateforme : près de 26 millions d’entreprises référencées, 12,5 millions de dirigeants, 345 millions de documents et des sources aussi officielles qu’INSEE, INPI, Infogreffe ou BODACC. La mise à jour en temps réel, avec une actualisation des bilans sous 48h après leur dépôt, renforce la fiabilité de l’ensemble.
L’interface, claire et bien organisée, facilite la prise en main, que vous soyez un profil finance, juridique, commercial ou simplement un indépendant souhaitant se renseigner sur un partenaire potentiel. La dimension analytique est également un point fort réel : les données ne sont pas simplement agrégées, elles sont mises en perspective sur plusieurs années, accompagnées d’indicateurs visuels intuitifs pour identifier rapidement hausses, stabilités et baisses. L’export aux formats .csv, .pdf et .xls, le tableau de bord en quatre parties et l’accès multiplateforme complètent une offre globalement bien pensée.
Quelques réserves méritent toutefois d’être signalées : la plateforme, encore jeune, manque de retours clients établis, et le processus de souscription peut s’avérer moins fluide qu’attendu, nécessitant parfois plusieurs redirections ou un contact direct avec le service commercial. Sur le plan tarifaire, le contrat annuel, à partir de 79 €/mois, offre le meilleur rapport engagement/économies avec jusqu’à 57% de réduction par rapport au contrat trimestriel. Au global, LesEntreprises constitue une solution recommandable dans une optique B2B, à condition d’envisager un usage régulier justifiant l’abonnement.