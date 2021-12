Bon plan Fnac : cette excellente barre de son Denon chute à moins de 180€

La barre de son Denon DHT-S316 se branche très facilement : il y a un port HDMI Arc ou un port pour le câble optique. En fonction de votre TV, vous pouvez choisir l'un ou l'autre afin de relier les deux. Ensuite il suffit de choisir la source et le tour est joué, votre barre de son est prête à l'emploi.

Sur la télécommande il est possible de choisir entre trois modes de son : Movie, Night et Music. Très simple, ça permet d'ajuster un peu l'équilibre du son en fonction de ce que vous écoutez. Mais ce qu'il y a de bien avec ce modèle, c'est que l'accent est mis sur les voix, notamment dans les films et les jeux vidéo. Souvent, elles passent en retrait derrière les effets sonores ou la musique, alors qu'avec la Denon DHT-S316 elles sont bien mises en avant.

Le caisson de basses est sans fil et se place donc où vous voulez dans la pièce pour donner du relief à ce que vous écoutez. Attention tout de même à ne pas le coller à un mur, il risquerait de faire vibrer celui-ci et de produire un son désagréable. La barre de son, elle, ne prends pas de place et peut aisément se poser devant la TV. Pour la puissance, comptez 20 W par haut-parleur et 40 W pour le caisson de basse, soit un total de 80 Watts.