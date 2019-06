Achat, vente ou minage de crypto-monnaie bientôt passibles de 10 ans de prison en Inde ?

Refréner coûte que coûte l'évasion fiscale et les transferts de fonds illégaux

Un projet de loi qui devrait être adopté sous peu

Les autorités indiennes se veulent inflexibles, mais leur texte doit encore être formellement adopté par le Parlement. Il prévoit notamment l'interdiction de toute activité relative à l'achat, la vente ou le minage de. L'application de cette loi, si elle venait à être adoptée en haut lieu, se ferait avec une sévérité des plus appuyées.Au travers de cette mesure potentielle, c'est avant toutqui apparaît en filigrane. Problème endémique sur les terres de Gandhi, les transferts d'argent « hawala », illégaux et entièrement détachés du système bancaire, nourrissent les trafics, financent le terrorisme et affermissent certains troubles sociaux. Ils sont donc également dans le collimateur du gouvernement.La mise en vigueur de cette future loi portant, dans sa formulation officielle, sur «», se traduirait notamment par la mise en place d'un statut de. Ce type d'infraction à la loi permet en Inde des arrestations sans mandat et autorise la police à entamer une enquête sans nécessiter l'aval d'une cour de justice. En, les homicides, mais aussi les viols, entrent dans la catégorie desEn privilégiant ce statut, les autorités indiennes mettent donc, juridiquement parlant, le minage, la vente et l'achat de monnaies virtuelles, précise TechPowerUp . Notons par ailleurs que ce projet de loi vise aussi à empêcher la libération sous caution des personnes ayant été arrêtées pour des affaires relatives à l'exploitation des crypto-monnaies.Selon toute logique, l'adoption du texte soumis au Parlement n'est qu'une question de temps. Et pour cause, le pouvoir en place en Inde détient la majorité au sein de la Lok Sabha (Chambre basse du Parlement indien) et profite d'une forte influence auprès du Rajya Sabha (Conseil des États, Chambre haute du Parlement).