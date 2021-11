Nintendo Switch : la console est offerte avec cette TV LED 4K Samsung

Le produit phare de cette offre, c'est bien entendu le téléviseurs Samsung QLED Q80A. Cette dalle 4K pouvant afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz est qui plus est rétroéclairée par des LED.

Là où les téléviseurs OLED utilisent des diodes électroluminescentes pour produire la lumière, le QLED utilise une couche de nanocristaux entre l'écran et les LED. Grâce à ça, les écrans QLED affichent des couleurs plus lumineuses et surtout beaucoup plus de détails à l'écran.

Pour ce qui est de la connectique, vous avez droit à quatre ports HDMI dont un HDMI 2.1. Il y a également deux ports USB 2.0, une sortie optique numérique et trois entrées antenne TV. Il s'agit d'une très belle télévision, connectée qui plus est afin d'accéder à tous vos services de streaming préférés : Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, Molotov, Salto….

Quant à la Nintendo Switch, est-il encore besoin de présenter cette petite console hybride ? Faisons un tour rapide. Il s'agit d'une console dont le dock se branche en HDMI sur la télé afin de pouvoir jouer sur ce support.

Mais vous pouvez à tout moment la sortir de son support pour en profiter en mode nomade et l'emmener partout avec vous. Jouer sur Switch, c'est profiter des exclusivités Nintendo avec Mario, The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Kirby, Animal Crossing et bien d'autres !