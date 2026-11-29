Samsung pourrait-il à l'avenir devenir un grand nom de la robotique ? Ça semble en tout cas être un objectif du groupe, comme nous l'apprend Reuters. Le conseil d'administration du groupe vient en effet de se faire présenter le tout premier prototype humanoïde mis au point par leurs équipes.

Était notamment présent le co-PDG TM Roh, à qui répond direment la division Robotics eXperience (RX), créée au mois de juillet dernier. La présentation était centrée sur le contrôle intégral du corps du robot ainsi que sur sa capacité à manipuler des objets avec ses mains.