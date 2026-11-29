Samsung avance aussi du côté de la robotique. Avec un premier prototype qui va prochainement être présenté au public.
Dans le secteur de la robotique, on a tendance à ne voir que deux types d'acteurs : Tesla (avec son robot Optimus) et les constructeurs chinois comme Unitree ou bien Xpeng. Mais il y a d'autres groupes à prendre au sérieux, et parmi ceux-ci, l'un des plus puissants au monde dans le secteur des appareils électronique : le Sud-Coréen Samsung.
Le conseil d'administration de Samsung a déjà pu découvrir les prouesses du robot
Samsung pourrait-il à l'avenir devenir un grand nom de la robotique ? Ça semble en tout cas être un objectif du groupe, comme nous l'apprend Reuters. Le conseil d'administration du groupe vient en effet de se faire présenter le tout premier prototype humanoïde mis au point par leurs équipes.
Était notamment présent le co-PDG TM Roh, à qui répond direment la division Robotics eXperience (RX), créée au mois de juillet dernier. La présentation était centrée sur le contrôle intégral du corps du robot ainsi que sur sa capacité à manipuler des objets avec ses mains.
Le premier robot de Samsung présenté au début de l'année prochaine
Cette présentation est le tout premier jalon d'un déploiement qui passera par sa présentation publique au mois de janvier prochain. Il devrait ainsi être présent lors du Consumer Electronics Show qui se tient à chaque début d'année dans la ville américaine de Las Vegas.
Samsung explore le secteur de la robotique comme un domaine qui pourra être dans les prochaines années une de ses locomotives de croissance. Plus tôt dans l'année, le groupe avait annoncé qu'il consentirait à des investissements ou des acquisitions s'ils étaient nécessaires à l'accélération de son développement.
Dans le futur, Samsung veut pouvoir mettre au point des robots vendus directement auprès du public. Ceux-ci pourront effectuer des tâches ménagères ou bien pourront aider les personnes âgées au quotidien.