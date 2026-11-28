On n'arrête pas le progrès avec ChatGPT. L'IA pourrait à l'avenir faire votre travail pour lancer les appels ou écrire vos message.
L'intelligence artificielle est aujourd'hui déclinée à toutes les sauces, avec l'idée de la placer partout pour effectuer des tâches à votre place, et même les plus personnelles. L'une des applications en ce moment à la mode, c'est l'IA qui prend place dans vos conversations et répond à votre place. Samsung Messages explore cette possibilité, et ChatGPT pourrait aussi le faire à l'avenir sur Android.
ChatGPT pourra écrire et appeler pour vous sur Android
Aujourd'hui, vous pouvez décider de faire de ChatGPT votre assistant par défaut sur votre smartphone Android. Mais ça ne vous permet que d'ouvrir le mode vocal, pour répondre à des questions. À l'avenir, ça pourrait bien aller beaucoup plus loin, comme l'a découvert Android Authority.
En fouillant en effet dans le code de la version 1.2026.328, on apprend que ChatGPT pourra avoir plus de fonctions à l'avenir. Vous pourrez ainsi lui donner la permission de regarder votre historique d'appels, votre liste de contacts, et aussi de lire vos messages et d'en envoyer pour vous.
L'IA pourrait aussi gérer en partie la musique sur votre smartphone
Et la prise de contrôle (pour votre plus gros plaisir, évidemment) ne devrait pas s'arrêter là. Il sera aussi possible d'autoriser ChatGPT à détecter et à contrôler la lecture multimédia sur le téléphone. Dans le détail, il sera ainsi possible de laisser l'IA mettre en pause, reprendre ou de passer des pistes sur votre appareil.
Enfin, ChatGPT pourra aussi demander l'autorisation de regarder ce qui passe sur l'écran de votre smartphone, afin d'en savoir plus sur vous et de mieux répondre à vos requêtes. De quoi donc lui permettre de vous connaître sur le bout des doigts - comme peut-être personne d'ailleurs parmi vos proches. En offrir ainsi un service extrêmement pointu.