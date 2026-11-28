Aujourd'hui, vous pouvez décider de faire de ChatGPT votre assistant par défaut sur votre smartphone Android. Mais ça ne vous permet que d'ouvrir le mode vocal, pour répondre à des questions. À l'avenir, ça pourrait bien aller beaucoup plus loin, comme l'a découvert Android Authority.

En fouillant en effet dans le code de la version 1.2026.328, on apprend que ChatGPT pourra avoir plus de fonctions à l'avenir. Vous pourrez ainsi lui donner la permission de regarder votre historique d'appels, votre liste de contacts, et aussi de lire vos messages et d'en envoyer pour vous.