Écrire les scripts qui préparent le câblage d’une puce peut prendre des semaines. TSMC vient de montrer comment ses clients pourraient confier ce travail à un agent IA.
Dix-huit mois pour concevoir une puce, c’est six de trop pour certains clients de TSMC. À Munich, le 24 novembre, le fondeur taïwanais a détaillé comment son AI Design Kit (ADK) pourrait raccourcir le passage du schéma logique au dessin que l’usine pourra graver. Le kit vise d’abord l’A14, le procédé de gravure à 1,4 nm que TSMC prévoit d’exploiter pour fabriquer des puces en série à partir de 2028.
Une consigne pour préparer le placement et le routage
Les règles de conception sont 3,6 fois plus nombreuses sur l’A14 que sur les procédés N5 et N4P, de la famille du 5 nm, selon les chiffres de TSMC relevés par Tom’s Hardware US. Le kit de conception classique du fondeur, le PDK, décrit déjà ces contraintes et fournit les modèles des composants. L’ADK y ajoute des indications sur la manière de les appliquer, par exemple pour choisir les cellules logiques, ces briques élémentaires du circuit, et organiser les pistes métalliques qui les relient.
À partir d’une demande formulée en langage courant, les agents de Cadence ou de Synopsys (dans laquelle NVIDIA a investi 2 milliards de dollars fin 2025), deux éditeurs de logiciels de conception électronique, peuvent ainsi écrire les scripts de placement et de routage adaptés à la gravure A14.
Le dispositif prévoit aussi un agent d’orchestration hébergé chez le client pour coordonner les essais. Si trop de connexions passent au même endroit, il peut faire modifier le placement des cellules, relancer le routage et vérifier que les signaux se propagent assez vite pour tenir la fréquence d’horloge visée. Le dispositif conserve toutefois une intervention humaine dans le processus de conception.
Des gains annoncés, une disponibilité encore à préciser
En septembre, lors de la première présentation du kit, Aveek Sarkar, responsable des partenariats de TSMC, évoquait une productivité multipliée par trois à cinq sur certaines tâches de conception numérique. Le temps gagné sur le développement d’une puce entière reste à mesurer, et le fondeur doit encore préciser quand ses clients pourront se procurer l’ADK.
Pour une petite équipe, l’intérêt serait considérable. Dès son premier projet en 1,4 nm, elle pourrait s’appuyer sur des méthodes de routage déjà éprouvées, sans avoir à les développer elle-même. De quoi économiser de précieuses ressources et accélérer la mise en production. Encore faudra-t-il que tout ce beau câblage fonctionne aussi bien une fois gravé dans le silicium…
Un PDK (Process Design Kit) regroupe ce qu’un fondeur fournit pour concevoir avec un procédé donné : règles physiques (espacements, largeurs, couches métalliques), modèles électriques, bibliothèques et paramètres de vérification. Il permet aux outils d’EDA de vérifier que le circuit pourra être fabriqué et qu’il respectera les contraintes du procédé. Un ADK (AI Design Kit) ajoute une couche “guidage + automatisation” orientée IA : il ne se contente pas de lister les contraintes, il aide à les appliquer concrètement via des recommandations et des flux pilotables par agents. L’objectif est d’accélérer des étapes très scriptées et itératives (préparation, exploration, réglages), sans remplacer totalement les validations d’ingénierie.
Le placement consiste à positionner les cellules logiques (les blocs de base d’un circuit numérique) sur la surface de la puce en respectant densité, consommation, chaleur et timing. Le routage trace ensuite les interconnexions métalliques entre ces cellules à travers plusieurs couches, en évitant congestions, parasites et violations de règles de fabrication. Les scripts servent à paramétrer finement ces outils (contraintes, priorités, stratégies de routage, exceptions), puis à enchaîner des itérations de correction. À des nœuds avancés, les règles de design se multiplient et chaque changement peut provoquer des effets en cascade (timing, congestion, DRC), d’où des cycles d’essais/erreurs coûteux. Automatiser l’écriture et l’ajustement de ces scripts peut donc réduire fortement le temps passé sur la “plomberie” du design.
La fermeture de timing consiste à garantir que tous les chemins de signaux respectent la fréquence visée : pas de chemin trop lent (setup) ni de problème de maintien (hold) après placement et routage. Elle dépend de la longueur des interconnexions, des charges capacitives, des buffers insérés, des contraintes d’horloge et d’effets physiques qui deviennent critiques à très petite gravure. Un agent d’orchestration peut piloter automatiquement des boucles "analyser → corriger → relancer" en ajustant placement, routage et contraintes, puis en relançant les vérifications (timing, congestion, règles). Cette automatisation vise surtout à accélérer l’exploration et la convergence, tout en laissant aux équipes humaines la validation des choix, des hypothèses et des compromis de conception.