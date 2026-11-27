Regarder YouTube au volant va être possible avant l'heure. Enfin, à condition que la voiture soit à l'arrêt, naturellement.
Morphe est un outil open source qui modifie des applications Android pour y ajouter des fonctions ou en retirer la publicité (YouTube, YouTube Music et d'autres services de streaming), est disponible en version 2.4.0. Cette mise à jour concerne les versions modifiées de Reddit, de YouTube et de YouTube Music. La principale nouveauté ici, c'est la lecture de vidéos YouTube sur Android Auto.
YouTube dans le lanceur d'Android Auto
D'après les notes de version, un nouveau correctif permet à une version de YouTube modifié par Morphe d'être reconnue comme une « application vidéo pour véhicule à l'arrêt ». L'application apparaît alors dans le tiroir d'applications d'Android Auto, et il est possible de regarder des vidéos, tant que la voiture ne roule pas. La fonction est pour l'instant proposée en accès anticipé. Elle est aussi compatible avec DriveDeck.
Justement, Google travaille de son côté sur une fonctionnalité comparable pour les smartphones sous Android 17 ou version ultérieure. Cette mise à jour, officielle cette fois-ci, est attendue d'ici la fin de l'année.
Aujourd'hui, sur Android Auto, les utilisateurs peuvent seulement écouter le son des vidéos YouTube, et l'application doit être pilotée depuis le téléphone qui est, on le rappelle, interdit au volant et désormais passible de retrait de permis.
D'autres correctifs concernent l'affichage. L'un détecte quand YouTube est affiché sur l'écran du véhicule et adapte la disposition aux écrans horizontaux. Un autre masque la barre de navigation pour mieux exploiter l'espace disponible. Morphe permet également à des alternatives à Android Auto, comme DriveDeck, Gearslip, AARE et Flywheel, de parcourir la bibliothèque de YouTube Music.
Un mode Ghost et d'autres changements
La mise à jour apporte aussi des modifications qui ne sont pas liées à Android Auto. Le changement majeur est un mode Ghost, comparable à la navigation privée. Les vidéos regardées n'apparaissent pas dans l'historique et n'influencent ainsi pas les recommandations. Il peut être activé pour toute une session, ou pour une seule vidéo via le bouton à trois points, sans déconnexion du compte.
Côté YouTube Music, les paroles peuvent maintenant s'afficher en plein écran, avec la prise en charge de polices personnalisées. Il est également possible de désactiver les gestes qui font changer de morceau en glissant le doigt sur la pochette. Un bouton de diffusion direct vers Sonos a enfin été ajouté. Il permet d'envoyer le son vers des enceintes UPnP de Sonos ou d'autres marques, à condition qu'elles soient connectées au même réseau Wi-Fi.