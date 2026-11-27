Justement, Google travaille de son côté sur une fonctionnalité comparable pour les smartphones sous Android 17 ou version ultérieure. Cette mise à jour, officielle cette fois-ci, est attendue d'ici la fin de l'année.

Aujourd'hui, sur Android Auto, les utilisateurs peuvent seulement écouter le son des vidéos YouTube, et l'application doit être pilotée depuis le téléphone qui est, on le rappelle, interdit au volant et désormais passible de retrait de permis.