Sur YouTube Music, la gratuité se paie en publicités et en écran obligatoirement allumé. Metrolist, client libre sous licence GPL, rétablit la lecture en arrière-plan, le hors ligne et l'écoute sans coupure.
L'application officielle de YouTube Music réserve ses fonctions les plus élémentaires aux abonnés : sans payer, la lecture s'arrête dès que l'écran s'éteint, la publicité s'intercale et le téléchargement disparaît. L'offre YouTube Premium qui déverrouille le tout est facturée 12,99 euros par mois en France. Metrolist, projet open source lancé en 2023 par le développeur Mo Agamy dans la lignée des clients InnerTune et OuterTune, rebranche le même catalogue sur un lecteur qui n'impose rien de tout cela.
Le catalogue de YouTube Music, dans un lecteur qui ne bride rien
Le principe évoque un poste de radio tiers réglé sur la même antenne : les programmes ne changent pas, le récepteur si. Metrolist puise dans le catalogue de YouTube Music, titres, albums, playlists et podcasts compris, et les joue sans publicité, écran éteint ou application reléguée en arrière-plan. Les morceaux se téléchargent dans le cache de l'appareil pour une écoute hors ligne, mode avion compris.
Le lecteur soigne aussi le confort : paroles synchronisées mot à mot façon karaoké, réglage du tempo et de la tonalité, saut automatique des silences, normalisation du volume, minuterie d'arrêt et prise en charge d'Android Auto. L'interface adopte Material 3, avec des couleurs dynamiques calées sur la pochette en cours de lecture. La connexion à un compte Google reste facultative : elle sert uniquement à synchroniser bibliothèque et playlists, l'application fonctionnant sinon sans la moindre inscription.
Libre et sans traqueur, mais à installer hors du Play Store
Le code, publié sous licence GPL v3, est auditable par n'importe qui, et le projet dépasse les 6 000 étoiles sur GitHub. La contrepartie tient en une phrase : Google n'accepte aucun client YouTube tiers sur le Play Store. L'installation passe donc par un fichier APK à récupérer et à mettre à jour soi-même, sur Android 8 au minimum. L'application dépend par ailleurs entièrement de YouTube Music, disponibilité régionale comprise, et son développeur l'a récemment placée en mode maintenance, corrections de bugs assurées mais nouvelles fonctions gelées.
Reste l'arithmétique. Les fonctions restituées par Metrolist correspondent trait pour trait à celles que Google réserve à ses abonnés, et l'écart ne semble pas près de se réduire.
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