Le catalogue de YouTube Music, dans un lecteur qui ne bride rien

Le principe évoque un poste de radio tiers réglé sur la même antenne : les programmes ne changent pas, le récepteur si. Metrolist puise dans le catalogue de YouTube Music, titres, albums, playlists et podcasts compris, et les joue sans publicité, écran éteint ou application reléguée en arrière-plan. Les morceaux se téléchargent dans le cache de l'appareil pour une écoute hors ligne, mode avion compris.

Le lecteur soigne aussi le confort : paroles synchronisées mot à mot façon karaoké, réglage du tempo et de la tonalité, saut automatique des silences, normalisation du volume, minuterie d'arrêt et prise en charge d'Android Auto. L'interface adopte Material 3, avec des couleurs dynamiques calées sur la pochette en cours de lecture. La connexion à un compte Google reste facultative : elle sert uniquement à synchroniser bibliothèque et playlists, l'application fonctionnant sinon sans la moindre inscription.

Libre et sans traqueur, mais à installer hors du Play Store

Le code, publié sous licence GPL v3, est auditable par n'importe qui, et le projet dépasse les 6 000 étoiles sur GitHub. La contrepartie tient en une phrase : Google n'accepte aucun client YouTube tiers sur le Play Store. L'installation passe donc par un fichier APK à récupérer et à mettre à jour soi-même, sur Android 8 au minimum. L'application dépend par ailleurs entièrement de YouTube Music, disponibilité régionale comprise, et son développeur l'a récemment placée en mode maintenance, corrections de bugs assurées mais nouvelles fonctions gelées.

Reste l'arithmétique. Les fonctions restituées par Metrolist correspondent trait pour trait à celles que Google réserve à ses abonnés, et l'écart ne semble pas près de se réduire.