Dans l’instruction qu’ils ont signée ensemble, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, et Marie-Pierre Vedrenne demandent aux préfets de généraliser la suspension. « Le simple fait de tenir son téléphone à la main, sans que cela n’entraîne un excès de vitesse ou toute autre infraction, pourra désormais entraîner une suspension administrative du permis », a expliqué la ministre déléguée. Les policiers et gendarmes chargés du contrôle ne retireront pas le permis sur place, puisque c’est le préfet qui décide ensuite de la suspension avant de la notifier à l’automobiliste.

Aucune durée n’est fixée par l'instruction nationale, et chaque préfet choisira la sienne. Dans les départements qui appliquaient la mesure, la suspension a duré quinze jours en moyenne, d’après les chiffres du ministère. La préfecture d’Indre-et-Loire a opté en juillet pour un mois de suspension, porté à deux mois pour les titulaires d’un permis probatoire et les chauffeurs professionnels de taxi ou de VTC. Le plafond légal d’une suspension administrative est de six mois.

Pour Marie-Pierre Vedrenne, les préfets suspendront le permis de « monsieur et madame Tout-le-Monde », et pas seulement celui des chauffards récidivistes. La ministre n’a parlé que du téléphone tenu en main. Les écouteurs et les oreillettes sont interdits au volant depuis 2015 et sanctionnés par une amende de 135 euros. Le kit Bluetooth sans oreillette et le système multimédia intégré au véhicule sont en revanche autorisés.