Utiliser votre téléphone au volant est dangereux et interdit par le Code de la route. Un nouveau département du centre de la France durcit le ton sur cet usage, appliquant des sanctions bien plus sévères qu'auparavant.
C'est déjà le cas dans plusieurs départements, utiliser son smartphone au volant peut entraîner une suspension de permis. Habituellement sanctionnée de trois points en moins sur le permis de conduire et d'une amende de 135 €, si vous habitez en Indre-et-Loire (37), la sanction va être bien plus rude.
Une mesure déjà prise ailleurs
Cette suspension de permis n'est pas une nouveauté. Elle a déjà été décidée dans d'autres départements, comme la Charente-Maritime, la Dordogne, les Deux-Sèvres, les Landes, l'Ardèche, et le Lot-et-Garonne.
Dans certains départements, la suspension peut monter jusqu'à 6 mois de retrait de permis, de quoi faire réfléchir à deux fois avant de sortir son smartphone en conduisant.
Il est utile de rappeler que l'usage du smartphone au volant est en nette hausse depuis quelques mois, et cause des accidents pour faute d'attention de l'utilisateur. Aussi, est-il vraiment judicieux de sortir son smartphone, quand les voitures modernes sont dotées de grands écrans, compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay ? Toutes les actions peuvent s'effectuer sur l'écran central, mieux positionné pour avoir un visuel sur la route.
Suspension de permis à la clé
Depuis le 24 juillet 2026, le département appliquera donc automatiquement une suspension de permis de conduire pour une durée d'un mois. Cette durée pourra toutefois être étendue à deux mois, si la personne a déjà des antécédents dans les deux années précédant la constatation de l'infraction. Idem si l'auteur de l'infraction est en permis probatoire.
Cependant, certains corps de métiers sont encore moins à l'abri. En effet, les chauffeurs de taxi, VTC, conducteurs de car, auto-écoles ou ambulanciers, écoperont de fait, d'une suspension de deux mois. De quoi mettre à mal certaines professions, et leurs revenus en cas de faute.
Cette décision est justifiée par le nombre excessif d'accidents depuis le début de l'année dans le département. Avec 19 accidents mortels, l'usage du téléphone ne fait pas exception aux raisons de ces drames de la route.
La vidéo-verbalisation à l'œuvre ?
En Indre-et-Loire, à Tours notamment, la vidéo-verbalisation est en service depuis 2021. L'usage du téléphone au volant, si l'on peut penser qu'il n'est pas évident à détecter via une caméra, est pourtant bien dans les motifs de verbalisation.
Une partie du centre-ville est dotée de ce système, permettant aux agents de constater à distance une infraction au code de la route.
Si vous êtes pris le téléphone en main, par une caméra ou par un agent sur la doute, alors, la sanction sera la même.