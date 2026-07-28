Il est utile de rappeler que l'usage du smartphone au volant est en nette hausse depuis quelques mois, et cause des accidents pour faute d'attention de l'utilisateur. Aussi, est-il vraiment judicieux de sortir son smartphone, quand les voitures modernes sont dotées de grands écrans, compatibles avec Android Auto et Apple CarPlay ? Toutes les actions peuvent s'effectuer sur l'écran central, mieux positionné pour avoir un visuel sur la route.