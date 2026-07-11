Souriez, votre attention est surveillée. Depuis le 7 juillet 2026, tous les véhicules particuliers et utilitaires légers neufs immatriculés dans l'Union européenne doivent embarquer un système avancé d'alerte de distraction du conducteur, appelé ADDW (Advanced Driver Distraction Warning).

La mesure n'arrive pas tout à fait de nulle part. Comme nous l'expliquions dès 2024, elle s'appliquait déjà aux nouveaux types de véhicules homologués à partir de juillet de cette année-là. Deux ans plus tard, le règlement européen GSR2 franchit sa dernière étape : même les modèles plus anciens encore présents au catalogue des constructeurs doivent désormais s'y conformer.

Des données censées rester dans la voiture et ne pas en sortir

Pour détecter un regard qui s'égare de la route, les constructeurs utilisent généralement une caméra infrarouge installée dans l'habitacle. Elle suit la position de la tête et la direction des yeux afin de repérer une distraction prolongée. Entre 20 et 50 km/h, le système doit avertir le conducteur s'il détourne le regard pendant plus de six secondes. Au-delà de 50 km/h, l'alerte intervient après 3,5 secondes. Téléphone, écran central ou conversation avec un passager, à l'approche du week-end du 14 juillet et des départs en vacances, les sources de distraction ne manquent pas au volant.

Heureusement, ce règlement européen prévoit tout de même plusieurs garde-fous. Les informations recueillies doivent être traitées dans un circuit fermé, uniquement pour déclencher l'alerte, sans recours aux données biométriques personnelles des occupants. De plus, elles ne sont pas censées être conservées, envoyées au constructeur ou transmises à un assureur.