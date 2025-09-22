Tesla mettait depuis déjà un certain temps à disposition de ses clients aux États-Unis la fonction dite « Child Left Alone Detection », qui utilise les caméras et les capteurs du véhicule afin d'y détecter une présence humaine. Cette fonction consiste, après le verrouillage de l'automobile, en une analyse constante de l'intérieur par des algorithmes, soutenus par des capteurs à ultrason capables même de détecter des battements du cœur.

Et si une présence humaine est finalement repérée, les lumières extérieures de la voiture se mettent à clignoter, un son est émis, et une alerte envoyée au propriétaire via l'application Tesla. Un système grâce auquel il devient difficile d'oublier un enfant à l'intérieur, et qui est dorénavant déployé au niveau du continent européen.