Le géant des véhicules électriques Tesla propose depuis un certain temps une fonctionnalité pouvant détecter des enfants oubliés dans la voiture. Une fonctionnalité qui est déployée en Europe.
Chaque année, on entend parler de ces drames dans lesquels un enfant perd la vie lorsqu'il est oublié dans une voiture à l'occasion de fortes chaleurs. Pour faire face à ce phénomène, un certain nombre d'acteurs développent des systèmes pour les détecter, à l'image de ce que propose par exemple Continental. Mais ce dernier n'est pas le seul à proposer un outil du genre. Tesla le fait aussi dorénavant au niveau du vieux continent.
La fonctionnalité Tesla de protection des enfants oubliés en voiture arrive chez nous
Tesla mettait depuis déjà un certain temps à disposition de ses clients aux États-Unis la fonction dite « Child Left Alone Detection », qui utilise les caméras et les capteurs du véhicule afin d'y détecter une présence humaine. Cette fonction consiste, après le verrouillage de l'automobile, en une analyse constante de l'intérieur par des algorithmes, soutenus par des capteurs à ultrason capables même de détecter des battements du cœur.
Et si une présence humaine est finalement repérée, les lumières extérieures de la voiture se mettent à clignoter, un son est émis, et une alerte envoyée au propriétaire via l'application Tesla. Un système grâce auquel il devient difficile d'oublier un enfant à l'intérieur, et qui est dorénavant déployé au niveau du continent européen.
Un nouvel outil qui arrive avec la mise à jour 2025.32.6
Pour ceux qui souhaitent pouvoir bénéficier de ce service, il suffit d'effectuer une mise à jour logicielle en installant la version 2025.32.6. Une fois cette action réalisée, la fonctionnalité « Child Left Alone Detection » est par défaut activée dans le véhicule.
Et pour les clients de Tesla qui souhaitent pouvoir la sélectionner ou la désactiver manuellement, il suffit de se rendre dans le panneau de Contrôles, puis dans l'entrée « Sécurité ». À noter qu'il est nécessaire d'avoir un véhicule bénéficiant de capteurs ultrason, et que donc cette fonctionnalité n'est possible que dans les véhicules les plus récents.