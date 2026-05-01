Depuis ce vendredi matin, un quatrième département a décidé de ne plus se contenter des 135 euros d'amende et des trois points perdus, pour sanctionner la pratique interdite du téléphone au volant. Le Pas-de-Calais, le Lot-et-Garonne et les Landes, qui étaient les pionniers d'une mesure portée par les préfets locaux, sont désormais rejoints par la Charente-Maritime. Sur place, les autorités ont pris soin d'avertir les conducteurs piégés avec l'entrée en vigueur de la mesure.